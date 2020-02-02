Министерство юстиции РФ выдвинуло предложение штрафовать за распространение материалов незарегистрированных в России изданий в качестве СМИ, в том числе и зарубежных. Это также касается репостов. Помимо этого, было предложено ввести штрафы для СМИ за отказ от предоставления информации о финансировании.



Эти нормы содержатся в подготовленном Минюстом проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Он должен вступить в силу 1 января 2021 года.



За распространение материалов незарегистрированных СМИ статья 33.9 предусматривает штраф для граждан в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей, для должностных лиц — от 2 до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.



Минюст также предлагает штрафовать российские медиа за отказ от предоставления информации о финансировании. Планируется ввести сумму санкций, которая составит четырехкратный объем полученных денежных средств.





