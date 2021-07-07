



«Сбер» тестирует новую функцию — изъятие карт с помощью банкоматов. К счастью, изымаются не все карты (и даже не рандомно у тех, кому не повезёт), а только с истёкшим сроком действия.



На старте такая возможность появилась у 10 000 банкоматов «Сбера», а к концу года она будет реализована в 33 000 банкоматов. Взамен изъятой карты в отделении банка можно будет получить перевыпущенную с новым сроком действия.



По замыслу «Сбера», это нововведение позволит утилизировать карты экологичным способом. Они сделаны из пластика вида ПВХ (PVC-3), который требуется собирать и перерабатывать отдельно от других материалов. Если приложить просроченную карту к бесконтактной области, банкомат попросит вставить её в слот для изъятия и последующей утилизации.





«Мы интегрируем критерии устойчивого развития в повседневную деятельность и стимулируем клиентов к ответственному поведению. „СберБанк“, услугами которого пользуется более 100 млн человек, обладает уникальными возможностями по сбору карт в переработку, и я уверен, что наша инициатива внесёт огромный вклад в утилизацию пластика по всей стране», — рассказал Сергей Мальцев, заместитель председателя правления «Сбера».

«Сбер» изымает через банкоматы только свои собственные карты, а карты других банков он возвращает, даже если срок их действия истёк. Это связано с тем, что карта является собственностью того банка, который её выдал, и «Сбер» не может присваивать её и уничтожать.





