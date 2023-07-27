Скандальный проект «Глаз Бога» хотят запретить





Сенатор Артём Шейкин пожаловался в Роскомнадзор и Генпрокуратуру на сервис Eye of God («Глаз Бога»). Это сервис по пробиву — он позволяет узнать подробную информацию о человеке по номеру его телефона или другим известными данным.



Шейкин попросил провести проверку деятельности этого сервиса. Сенатор считает, что владельцы «Глаза Бога» нарушают российское законодательства, собирая и храня данные жителей России без их ведома и разрешения.



«В настоящее время вызывают большие опасения факты мошенничества с использованием биометрических данных и механизмов искусственного интеллекта. Одним из сервисов, имеющих широкое распространение на территории России, является Eye of God, который предоставляет услугу, позволяющую записывать телефонный разговор за опредёленную плату», — заявил Шейкин.





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Сенатор полагает, что с помощью «Глаза Бога» злоумышленники «могут получить биометрические образцы голоса граждан, использовать их для различных, в том числе преступных целей». Самыми уязвимыми категориями граждан, по его мнению, являются пенсионеры.