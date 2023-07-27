Скандальный проект «Глаз Бога» хотят запретить

Александр



Сенатор Артём Шейкин пожаловался в Роскомнадзор и Генпрокуратуру на сервис Eye of God («Глаз Бога»). Это сервис по пробиву — он позволяет узнать подробную информацию о человеке по номеру его телефона или другим известными данным.

Шейкин попросил провести проверку деятельности этого сервиса. Сенатор считает, что владельцы «Глаза Бога» нарушают российское законодательства, собирая и храня данные жителей России без их ведома и разрешения.

«В настоящее время вызывают большие опасения факты мошенничества с использованием биометрических данных и механизмов искусственного интеллекта. Одним из сервисов, имеющих широкое распространение на территории России, является Eye of God, который предоставляет услугу, позволяющую записывать телефонный разговор за опредёленную плату», — заявил Шейкин.

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Сенатор полагает, что с помощью «Глаза Бога» злоумышленники «могут получить биометрические образцы голоса граждан, использовать их для различных, в том числе преступных целей». Самыми уязвимыми категориями граждан, по его мнению, являются пенсионеры.

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Источник:
ТАСС
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Комментарии

tellurian
+4914
tellurian
Владелец канала вроде же не в России?
Новый откроют.
2 часа назад в 16:30
#
+107
amigos
Там можно удалить информацию о себе по запросу. Я удалил
час назад в 16:54
#
+4234
Gabriel
С этим Глазом Бога какая то мутная история.
Смотрел вот прямо недавно интервью с Антиповым.
Он так все ровно рассказывает, в том смысле что обычно люди не помнят мелких деталей десятилетней давности. Прямо все четко заучено и отрепетировано , как будто по сценарию легенду читает.
Про внешность вообще удивительно. Так выглядят бойцы ММА и действующие офицеры ССО.
Самое интересное то что он отвечал на все без исключения вопросы, но так будто и не отвечал)
12 минут назад
#
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