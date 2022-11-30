Telegram

Telegram начал выдавать личные данные. А говорили — никогда и никому

Александр



По решению суда в Индии администраторы Telegram раскрыли личные данные владельцев нескольких телеграм-каналов. Истцу переданы их имена, номера телефонов, с которыми они регистрировались в мессенджере, а также IP-адреса, с которых они заходили в приложение. Ранее основатель Telegram Павел Дуров говорил, что его проект работает в разных юрисдикциях, а данные разбиты на части, хранящиеся в нескольких странах мира, поэтому возникает коллизия, позволяющая не раскрывать пользовательскую информацию.

Дело носило не политический характер, как можно было подумать, а гражданский. В суд обратился учитель Ниту Сингх, который обнаружил, что в ряде телеграм-каналов нелегально распространяются его учебные курсы. Они продавались там по сниженным ценам, что мешало истцу зарабатывать на результатах своего интеллектуального труда.

Представители Telegram пытались доказать правовую коллизию: серверы, где хранятся пользовательские данные, физически размещены в Сингапуре, а эта страна не относится к юрисдикции Индии, поэтому невозможно истребовать информацию оттуда.

«Telegram хранит очень ограниченные данные о своих пользователях или вообще не хранит их. В большинстве случаев мы даже не можем получить доступ к каким-либо пользовательским данным без определённых точек входа. Следовательно, мы не можем подтвердить, что в этом случае были переданы какие-либо личные данные», — говорил на суде юрист Telegram Реми Вон.

Суд не согласился с этими доводами и указал, что обладатели авторы контента не должны оставаться беззащитными перед нарушителями авторских прав. Вскоре суд заявил, что Telegram исполнил судебное постановление и предоставил личные данные владельцев каналов, где распространялся пиратский контент.

Это один из первых прецедентов, когда Telegram был вынужден раскрыть личные данные своих пользователей. Как видим, несмотря на утверждения Павла Дурова, в этом мессенджере нет анонимности.

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