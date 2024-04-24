Вышли первые смартфоны HMD, которые заставят вас забыть о Redmi

Компания HMD Global выпустила первые смартфоны под собственным брендом. Ранее компания производила устройства Nokia.



Согласно Digital Trends, первые четыре новинки — HMD Pulse, HMD Pulse+, HMD Pulse Pro и HMD Vibe являются ультрабюджетными моделями. Они способны подвинуть таких «мастодонтов дна», как Redmi: при сопоставимом ценнике они предлагают характеристики ничуть не хуже и «чистый» Android 14.





Самый доступный HMD Vibe будет продаваться от $145 (около 13500 рублей по курсу) и предложит покупателю 6,56-дюймовый HD+ дисплей с поддержкой 90 Гц, чип Snapdragon 680 и конфигурацию памяти 4/128 Гб. Хранилище можно расширить с помощью microSD. Емкость аккумулятора составляет 4000 mAh, а самый свежий Android 14 без дополнительных оболочек точно порадует покупателя.HMD Pulse оснащен чипом Unisoc T606 и имеет вариант с 6 Гб ОЗУ. Аккумулятор побольше — 5000 мАч, присутствует сканер отпечатков пальцев и две камеры по 13 Мп. Ценник — 139 евро (тоже около 13500 рублей). Самый дорогой HMD Pulse Pro будет продаваться за 179 евро (примерно 17000 рублей) и отличается от Pulse улучшенными камерами и более дорогими материалами корпуса.