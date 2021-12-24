



В Москве начали внедрять новую систему видеонаблюдения. Она реагирует на необычное поведение людей и сообщает «куда надо».



Эта система способна реагировать на падение человека, появление людей с оружием, массовое скопление народа, оставленные без присмотра пакеты и тому подобное. Цель — выявление ситуаций, требующих реагирования от экстренных служб (полиции, скорой помощи, спасателей).



Как сообщает Baza, в Москве уже начали замечать специально нанятых людей, которые тренируют новую систему наблюдения. Они отыгрывают различные сценарии, на которые должен отреагировать искусственный интеллект, например, ходят рядом по определённому маршруту с игрушечным оружием и целятся в камеру, падают и оставляют сумки, портфели или пакеты. Таким тестировщикам выдали специальный документ (на тот случай, если бдительные граждане вызовут полицию), в нём указано, что они помогают московским властям собирать информацию для нейросети, которая сможет выявлять вооруженных лиц и бороться с терроризмом.







