В компьютерах из Китая нашли шпионские жучки





YouTube-канал The Net Guy Reviews рассказал об опасности использования мини-компьютеров некоторых брендов. В них может быть внедрено вредоносное ПО, причём его довольно сложно обнаружить и обезвредить.



Компьютер AceMagic AD08 оказался заражён вирусами Bladabindi и Redline, которые регистрируют нажатия кнопок на клавиатуре и передают эту информацию злоумышленникам. Хакеров в основном интересуют логины и пароли от банковских кабинетов и криптокошельков, но они так же могут угонять аккаунты в соцсетях, почтовых сервисах и прочее.



Вирусы находятся на накопителе в разделе восстановления, поэтому скрыты от пользователя, а если вредоносная деятельность будет раскрыта и остановлена, она возобновится после перезапуска компьютера. Брендом AceMagic владеет компания Shenzhen Shanminheng Technology, иногда называющая себя MiniPC Union. Ей также принадлежат торговые марки AceMagician, Kamrui, NiPoGi и CTONE, так что и эти компьютеры тоже могут оказаться заражёнными. Блогеры направили производителю запрос и даже получили от него ответ, из которого следует, что часть компьютеров AceMagic AD08 действительно содержали вирус, но это производственная ошибка, которая была устранена при выпуске последующих партий этого устройства.





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