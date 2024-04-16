Новый сервис «Нейро» от «Яндекса» — он отвечает на вопросы, используя все знания интернета

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«Яндекс» объединил возможности поиска и больших генеративных моделей в сервисе «Нейро». Пользователь задаёт вопрос, а для ответа на него нейросети изучают и подбирают необходимые источники знаний, а модель YandexGPT 3 анализирует их и объединяет информацию в одном ёмком сообщении со ссылками на материалы.«Нейро» способен отвечать на вопросы, для которых обычно нужно изучить несколько источников: например, «какие растения могут жить в тёмной комнате дома и не требуют ежедневного полива?» или «стоит ли ехать осенью в Карелию и чем там заняться?» После получения ответа можно задать дополнительные вопросы или уточнить информацию в режиме диалога. «Нейро» понимает естественный язык общения, поэтому нет необходимости подбирать формулировки, можно писать запросы так, как они приходят в голову. К текстовому запросу можно добавить картинки (например, можно сфотографировать настольную игру, отправить снимок и попросить объяснить правила).«Нейро» берёт факты не из памяти модели, а из источников в интернете. Это значит, что в его ответах содержится свежая и актуальная информация, даже если она появилась всего несколько часов назад. Сервис всегда подкрепляет свой ответ ссылками на веб-страницы, откуда брал сведения. Они располагаются отдельным блоком над текстом. Благодаря таким ссылкам пользователи сами смогут проверить факты и углубиться в интересующую тему.«Нейро» уже доступен в приложении «Яндекс с Алисой» и в «Яндекс Браузере». Чтобы воспользоваться сервисом, нужно авторизоваться в «Яндексе» и переключить тумблер около поисковой строки.