Мэрия Москвы начала выдавать QR-коды тем, кто вакцинировался от коронавируса или переболел и предоставил отрицательный результат ПЦР-теста.
Сертификат для получения QR-кода также смогут получить иностранные граждане в пунктах платной вакцинации в миграционном центре и на рынке «Садовод».
QR-код можно скачать с сайта mos.ru. Этот код даёт право свободно посещать кафе и рестораны. До 12 июля 2021 года эти заведения в Москве можно будет посещать даже без QR-кодов, а затем будут введены ограничения.
Ранее власти Москвы обязали вакцинировать 60% сотрудников в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов, курьеров и сотрудников служб доставки. За неисполнение этого требования ИП штрафуют на 30-50 тысяч рублей, а юридических лиц на 100-300 тысяч рублей.
В первую волну коронавируса QR-коды выдавались москвичам для передвижения по городу на всех видах транспорта. Их получали только те, у кого была обоснованная цель для такого передвижения. Затем QR-коды использовались, чтобы отследить посетителей различных заведений и мероприятий и при случае выявить цепочку заражений.
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Греф всё уже сказал прямым текстом