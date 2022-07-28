Мошенники Алиса

В России зафиксировано мошенничество с использованием поддельной «Алисы»

Александр



«Яндекс» предупредил россиян о мошеннических схемах, в которых задействована имитация его голосового ассистента «Алиса». Потенциальной жертве звонят с неизвестного номера, и абонент слышит знакомый голос «Привет, это Алиса», после чего ему рассказывают о чём-нибудь заманчивом — например, о возможности заработка денег на бирже.

Мошенники звонят с разных номеров и периодически меняют текст, который произносит лже-«Алиса». Но их цель остаётся неизменной — нужно выманить у жертвы деньги или платёжные данные.

Как злоумышленники подделывают голос Алисы:

Звонки от имени Алисы получают в том числе и сотрудники Яндекса — и иногда даже успевают их записать. Мы изучили записи и пришли к выводу, что сообщения начитаны человеком, который подделывает голос Алисы. Наша Алиса популярный персонаж, и её часто пародируют — например, на «Ютубе». У злоумышленников это получается неумело, но фальшивку не всегда можно распознать с первого раза.

«Яндекс» заявляет, что «Алиса» не обзванивает россиян и не предлагает им никакие схемы заработка. Если вам поступил такой звонок, лучшее, что вы можете сделать — положить трубку, прервав беседу. Также есть смысл оповестить об этом способе мошенничества своих знакомых, которые пока о ней ещё не знают.



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Комментарии

+3783
Gabriel
Не, если ко мне какая-нибудь Алиса придет лично домой, то может она и выманит денег,
Правда если жена будет дома, то получит не денег, а п…. Ей)))
Вчера в 19:56
#
+695
hate_u Gabriel
Если жена будет дома, присылай Алису ко мне — я в разводе.
Вчера в 22:12
#
+346
Paspartu hate_u
Один в разводе, вторая разводит. Идеально.
Вчера в 23:34
#
+16
Evdokimoff
А какой смысл подделывать голос Алисы? Создавай навык, публикуй его (с типом доступа Приватный), вызывай ответы по ключевому слову и получай фразы от Алисы в оригинале.
Вчера в 23:43
#
+444
law
Мне звонила несколько раз)
Сегодня в 03:41
#
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