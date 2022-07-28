В России зафиксировано мошенничество с использованием поддельной «Алисы»





«Яндекс» предупредил россиян о мошеннических схемах, в которых задействована имитация его голосового ассистента «Алиса». Потенциальной жертве звонят с неизвестного номера, и абонент слышит знакомый голос «Привет, это Алиса», после чего ему рассказывают о чём-нибудь заманчивом — например, о возможности заработка денег на бирже.



Мошенники звонят с разных номеров и периодически меняют текст, который произносит лже-«Алиса». Но их цель остаётся неизменной — нужно выманить у жертвы деньги или платёжные данные.





Как злоумышленники подделывают голос Алисы:



Звонки от имени Алисы получают в том числе и сотрудники Яндекса — и иногда даже успевают их записать. Мы изучили записи и пришли к выводу, что сообщения начитаны человеком, который подделывает голос Алисы. Наша Алиса популярный персонаж, и её часто пародируют — например, на «Ютубе». У злоумышленников это получается неумело, но фальшивку не всегда можно распознать с первого раза.

«Яндекс» заявляет, что «Алиса» не обзванивает россиян и не предлагает им никакие схемы заработка. Если вам поступил такой звонок, лучшее, что вы можете сделать — положить трубку, прервав беседу. Также есть смысл оповестить об этом способе мошенничества своих знакомых, которые пока о ней ещё не знают.