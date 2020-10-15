Львиная доля нашего общения в последнее время проходит в мессенджерах. Мы думаем, что уже знаем об этих приложениях всё — ровно до того момента, пока не наткнемся на очередную «спрятанную» функцию. Между тем, введенные уже давно, но мало известные инструменты способны сделать жизнь пользователей проще и чуточку веселее. В этом материале собрали неочевидные возможности Viber.
Геолокация
Часто нам необходимо поделиться с близкими своим местоположением — например, чтобы держать в курсе передвижения или просто рассказать о полезной локации. Конечно, можно зайти в отдельное картографическое приложение и сохранить место, где вы находитесь, сделать скриншот, а потом переслать ссылку собеседнику, но ведь можно сэкономить время и просто отправить данные о том, где вы находитесь, прямо в Viber.
Для того чтобы воспользоваться этой функцией, прежде всего предоставьте Viber доступ к геолокации, а затем нажмите на три точки в строке ввода сообщения, чтобы выбрать «Отправить местоположение». Если же вы хотите постоянно делиться подобной информацией с другим пользователем, откройте чат с ним, на Android-платформе нажмите на иконку вашего собеседника, а на IOS — на иконку и далее на «Информацию и настройки» чата, после чего активируйте опцию «Добавлять геометку». Теперь рядом с каждым сообщением этому собеседнику будет отображаться значок со стрелкой компаса, при нажатии на который откроется карта с отметкой о том, где вы находитесь.
Перевод сообщений
Благодаря интернету мы можем общаться с людьми, живущими по всему миру, делиться идеями и узнавать новое. Единственное препятствие — языковой барьер. Но даже с ним легко справиться благодаря интеллектуальным онлайн-переводчикам. И такая функция доступна непосредственно в чатах Viber.
Для адаптации текста на ваш язык удерживайте сообщение до появления контекстного меню и выберите опцию «Перевести». Теперь вы будете видеть оригинальное сообщение сверху, а перевод — под ним. Также менять язык перевода можно в настройках профиля. Выберите «Вызовы и сообщения» — «Перевод сообщений».
Напоминания с ботом «Незабудка»
Этим летом в Viber появился официальный чат-бот «Незабудка» для создания напоминаний о важных событиях и делах внутри мессенджера. Инструмент поможет справиться с огромным потоком информации, который ежедневно обрушивается на современных интернет-пользователей.
Бот с интуитивно понятным управлением позволяет устанавливать оповещения, оставлять к ним комментарии, а также выбирать дату, время и частоту напоминания. Функция доступна для всех, кто использует Viber на русском и украинском языках.
Викторины
В последние месяцы групповые чаты и видеоконференции стали одним из основных способов общения — дружеского, по работе или учебе. Опросы и викторины — отличный способ развлечь участников чата или проверить их знания.
Для того чтобы создать опрос или квиз, выберите нужное сообщество или групповой чат, после чего нажмите на значок опроса внизу экрана. Вам остается только ввести вопрос, варианты ответа и, если вы решили сделать викторину, краткое объяснение, почему тот или иной из них правильный. После завершения опроса его участники смогут увидеть, как распределились ответы.
Создание стикеров
Стикеры делают любой разговор чуточку ярче и неформальнее. Это одна из самых популярных функций мессенджеров. Только за прошлый год пользователи Viber переслали более 30 млрд «стикеров», поэтому неудивительно: что недавно в приложении появилась возможность самостоятельного создания стикерпаков.
Зайти в редактор стикеров можно двумя способами. Первый: выберите пункт «Еще» на главном экране Viber, затем «Магазин стикеров» и первую иконку сверху. Или же зайдите в любой чат, откройте окошко со стикерами, нажмите на «плюс» и на значок «Создать стикеры».
Прежде всего, вам потребуется указать название и, по желанию, описание. Затем необходимо создать и отредактировать сами стикеры, добавляя изображения, создавая фото, загружая из галереи картинки или дудлы. В один стикерпак можно включить до 24 позиций.
В конце просто нажмите «Сохранить стикер» и «Создать стикерпак», после чего выберите, смогут ли другие пользователи делиться вашими шедеврами. И помните: готовые стикерпаки нельзя редактировать.
Создание GIF-анимаций
Анимированные GIF — еще одна важная составляющая интернет-общения. В Viber создавать их предельно просто, и вам даже не понадобятся дополнительные программы. Откройте диалоговое окно, нажмите на плюсик и выберите «Анимационное сообщение». После этого вы сможете записать короткое видео или выбрать ролик из галереи, обрезать его, выбрать режим проигрывания и украсить надписями, дудлами или стикерами.
Запрет на добавление в группы
Конфиденциальность — одна из главных особенностей, выделяющая Viber в море доступных мессенджеров. Для того чтобы сохранить приватность и избежать спама, пользователи приложения могут сами определить, кому позволено добавлять их в сообщества и групповые чаты. Для этого перейдите по маршруту Ещё» > «Настройки» > «Конфиденциальность» > «Настройки добавления в группы». Далее вы можете выбрать «Кто угодно» или «Мои контакты».
Бонус. Возможность редактировать сообщения
Иногда пользователям необходимо изменить что-то в уже отправленном сообщении. Причины могут быть разные: человек опечатался, его устройство применило автозамену некоторых слов, наконец, он просто решил что-то добавить или убрать в тексте. В таких случаях не нужно удалять все сообщение целиком и писать новое. В Viber вы можете его отредактировать. Для этого зажмите отправленный текст и выберите функцию «Изменить». После внесения правок нужно лишь подтвердить коррекцию сиреневой кнопкой с галочкой. В чате отобразится, что данное сообщение было изменено.
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Я бы им пользовался как основным, будь там столько контактов, сколько в Whatsapp 🤷♂️
Чаще всего вотсап. В Тегеран новости читаю в основном и переписка с 1-2 людьми так как у них только телеграмм