Банкоматы иногда ведут себя очень коварно. Вот почему нужно брать чек





Пользователь Pikabu с ником antiair рассказал о неприятности, которая произошла с ним, когда он попытался пополнить свой счёт через банкомат. Бездушная машина взяла деньги, но не зачислила их, а доказать, что они действительно были приняты банком, оказалось затруднительно.



Банкомат отобразил информацию о принятии и зачислении денег, поэтому antiair ушёл со спокойной душой, не распечатывая чек о зачислении. Когда он понял, что деньги задерживаются и вряд ли будут зачислены, он обратился в поддержку банка, и та сообщила, что в работе банкомата произошёл сбой — купюры выданы обратно, и их, вероятно, забрал человек, который подошёл следующим. Клиенту посоветовали обратиться в полицию, чтобы та нашла вора, при этом банк отказался предоставлять видеозапись, на которой было бы видно, как кто-то забирает чужие деньги, сославшись на то, что это можно сделать только по полицейскому запросу.





Я предполагаю, что после того как я ушел, банкомат заглючил и «выплюнул» деньги обратно, а кто-то из находившихся в предбаннике с банкоматами решил забрать их себе (надо быть идиотом, там камер разве что на полу нет).

В банке заявил, что клиент не дождался завершения операции. Доказательством успешного зачисления мог бы являться чек, но его не было, что значительно усложнило разрешение проблемы. В итоге банк возместил потерпевшему утраченную сумму, но полиция всё равно продолжит искать того, кто присвоил себе деньги из банкомата.В комментариях в посту с этой историей на Pikabu обнаружилось ещё несколько человек, рассказавших о подобных случаях с банкоматами разных банков, причём не всегда проблема решилась бы наличием чека. К примеру, банкомат сообщал, что средства выданы, тогда как в реальности ёмкость для купюр оказывалась пустой. В данном случае спасением стала бы видеозапись, на которой видно, что банкомат не выдал запрошенную сумму.