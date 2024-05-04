Над российской IT-индустрией нависла серьезнейшая опасность из-за США

Олег

Фото: Unsplash


Американские санкции могут затронуть доступность открытого кода для российских IT-компаний. Последствия для отрасли могут быть весьма печальными.

Согласно «Коммерсанту», российские компании, которые разрабатывают программное обеспечение, могут столкнуться с серьезнейшей проблемой — потерей доступа к open source. Дело в том, что многие отечественные корпорации используют открытый код по лицензии, а она может предусматривать расторжение договора с юрлицом в случае попадания его под ограничения или санкции.

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Теперь российские компании вроде «Астры», «Ланита и прочих рискуют получить бан аккаунтов разработчиков в иностранных библиотеках открытого кода из-за попадания в SDN-список США. Без open source обойтись будет крайне сложно, так как написание проектов с нуля занимает десятилетия и сотни тысяч часов труда многих программистов.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что российские компании либо полностью отключат от библиотек, либо лишат обновлений и техобслуживания. Доступ к open source требуется непрерывно, поскольку открытый код постоянно совершенствуется и в уже созданных продуктах его тоже нужно обновлять.

Напомним, что в 2022 году подсанкционные российские компании уже потеряли официальный доступ к GitHub — крупнейшей библиотеке открытого кода. Минцифры предлагало создать отечественную базу кода, но крупные компании пока не спешат делиться своими наработками. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+263
mr.panda
Вот вам и open source…
2 часа назад в 01:35
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