Над российской IT-индустрией нависла серьезнейшая опасность из-за США

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Американские санкции могут затронуть доступность открытого кода для российских IT-компаний. Последствия для отрасли могут быть весьма печальными.Согласно «Коммерсанту», российские компании, которые разрабатывают программное обеспечение, могут столкнуться с серьезнейшей проблемой — потерей доступа к open source. Дело в том, что многие отечественные корпорации используют открытый код по лицензии, а она может предусматривать расторжение договора с юрлицом в случае попадания его под ограничения или санкции.Теперь российские компании вроде «Астры», «Ланита и прочих рискуют получить бан аккаунтов разработчиков в иностранных библиотеках открытого кода из-за попадания в SDN-список США. Без open source обойтись будет крайне сложно, так как написание проектов с нуля занимает десятилетия и сотни тысяч часов труда многих программистов.Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что российские компании либо полностью отключат от библиотек, либо лишат обновлений и техобслуживания. Доступ к open source требуется непрерывно, поскольку открытый код постоянно совершенствуется и в уже созданных продуктах его тоже нужно обновлять.Напомним, что в 2022 году подсанкционные российские компании уже потеряли официальный доступ к GitHub — крупнейшей библиотеке открытого кода. Минцифры предлагало создать отечественную базу кода, но крупные компании пока не спешат делиться своими наработками.