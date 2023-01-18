Звонят и предлагают вложиться в акции и криптовалюту? Это мошенническая схема, на которой можно крупно погореть

Александр



Жители России не перестают попадаться на уловки мошенников, которые выдают себя за представителей инвестиционных компаний и обещают громадные заработки. У злоумышленников очень разнообразные схемы, но одна и та же цель — выманить у жертвы как можно больше денег, даже если она лишится всех своих накоплений и имущества и залезет в долги перед банками, родственниками или друзьями.

Мошенники размещают на сайтах и в мобильных приложениях рекламу выгодных вложений в криптовалюту и акции. Человек регистрируется или проходит опрос, оставляя свой номер телефона, на который через некоторое время поступает звонок. Звонящий говорит, что представляет крупную компанию, занимающуюся инвестициями (например, «РБК Инвестиции» или «Газпром»), и задаёт заранее заготовленные вопросы, чтобы выяснить, есть ли у собеседника свободные финансы и желание их преумножить.

Дальше действия мошенников разнятся. Самые примитивные просто просят перевести им деньги на Qiwi-кошелёк или в другой сервис в счёт покупки выгодных активов, после чего исчезают. Более изобретательные просят жертву зарегистрироваться на сайте, пополнить личный счёт (к которому компания якобы не имеет доступа) и начать инвестировать. Они даже подсказывают, какие активы и когда следует покупать и продавать. В личном кабинете отображается доход, которые растёт с каждым днём, что должно вынудить жертву инвестировать всё больше и больше денег. На самом деле никакой торговли не ведётся, вся прибыль вымышленная, и если попытаться обналичить активы, мошенники тут же перестанут выходить на связь.

Злоумышленники индивидуально работают с каждой жертвой, прощупывая, как можно заработать на ней максимально много. Они убеждают взять кредит, занять деньги у других людей, продать машину или недвижимость, вовлечь в инвестиции родных, просят оплатить налог, аренду банковской ячейки и страхование. Судя по информации УМВД, на эти уловки попадаются в основном пожилые люди, которые привыкли доверять другим (даже незнакомым), они теряют на этом миллионы рублей, но верят в то, что дождутся выплат даже после того как сведущие люди объяснят, что они стали жертвами мошенников.

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Комментарии

Andrey Mironov
–5
Andrey Mironov
Ель так 10 назад звонили. Номер телефона левый-левый был. ip телефония. Минут 10 я его «разводил». Надоело банально. Реально заработать можно на акциях, сам снял но по большей части повезло с долларом на фоне начала СВО.
55 минут назад
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