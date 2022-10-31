В Google Chrome появилась функция, которая сделает поиск удобнее. Достаточно нажать на одну кнопку
Денис Марков —
В Google Chrome появилась новая боковая панель, которая должна ускорить и упростить просмотр результаты поиска без необходимости переключаться между страницами.
Вот как получить доступ к новой боковой панели: после того, как вы нажмете на результат поиска, вы попадете на веб-страницу, а в адресной строке появится небольшой логотип Google. При нажатии на эту кнопку открывается боковая панель, на которой отображаются результаты поиска, который вы выполнили, чтобы попасть на страницу.
Google также сообщила, что Chrome вскоре получит встроенную функцию отслеживания цен, которая будет уведомлять вас, когда определенный продукт становится дешевле. Кнопка «Отслеживать цену» должна появляться каждый раз, когда вы посещаете страницу в магазине и входите в браузер.
Ранее Google начала тестировать дополнительные настройки для экономии системных ресурсов браузером Chrome. Они уже появились в Canary-версии программы. После активации первой опции браузер будет выгружать из оперативной памяти вкладки, которые некоторое время остаются неактивными. Это необходимо для того, чтобы память могла использоваться другими программами, и компьютер не подвисал, что особенно актуально для ноутбуков и ПК с небольшим объёмом ОЗУ (8 ГБ или меньше). Рассказали, как активировать возможность.
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