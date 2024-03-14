OneUI 6.1 с главной фичей 2024 года выходит для шести смартфонов Samsung Galaxy



Фото: 9to5Google





Компания Samsung подтвердила список моделей своих смартфонов, которые получат OneUI 6.1 в ближайшие дни. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, апдейт может выйти в любой день «до конца марта» и ключевым его нововведением станет пакет нейросетевых функций Galaxy AI — компонент, на который компания сделала очень большую ставку в 2024 году. Обновление получат следующие модели:



