OneUI 6.1 с главной фичей 2024 года выходит для шести смартфонов Samsung Galaxy

Олег

Galaxy
Фото: 9to5Google 


Компания Samsung подтвердила список моделей своих смартфонов, которые получат OneUI 6.1 в ближайшие дни. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, апдейт может выйти в любой день «до конца марта» и ключевым его нововведением станет пакет нейросетевых функций Galaxy AI — компонент, на который компания сделала очень большую ставку в 2024 году. Обновление получат следующие модели:

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  • Galaxy S23 / S23+ / S23 FE
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Tab S9 / S9+
  • Galaxy Tab S9 Ultra.

На момент публикации никаких других смартфонов в списке не появилось: похоже, Samsung решила пока сделать OneUI 6.1 эксклюзивом для прошлогодних смартфонов. Ранее сообщалось, что «придержат» лишь пакет Galaxy AI. Планы компании окончательно прояснятся лишь к апрелю. 

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Источник:
9to5Google
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