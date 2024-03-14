OneUI 6.1 с главной фичей 2024 года выходит для шести смартфонов Samsung Galaxy

Фото: 9to5Google
Компания Samsung подтвердила список моделей своих смартфонов, которые получат OneUI 6.1 в ближайшие дни. Об этом пишет 9to5Google.
Согласно источнику, апдейт может выйти в любой день «до конца марта» и ключевым его нововведением станет пакет нейросетевых функций Galaxy AI — компонент, на который компания сделала очень большую ставку в 2024 году. Обновление получат следующие модели:
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- Galaxy S23 / S23+ / S23 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Tab S9 / S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra.
На момент публикации никаких других смартфонов в списке не появилось: похоже, Samsung решила пока сделать OneUI 6.1 эксклюзивом для прошлогодних смартфонов. Ранее сообщалось, что «придержат» лишь пакет Galaxy AI. Планы компании окончательно прояснятся лишь к апрелю.