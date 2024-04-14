6 нужных товаров с AliExpress для домашнего уюта

Артем
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В этой подборке вы найдете несколько выгодных вариантов по обустройству зала, кухни и ванной, а также гаджеты, которые спасут в летние жаркие деньки.

Дуговой светильник с регулировкой яркости

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Устройство служит одновременно прикроватной тумбочкой, на которую можно положить книжки и всякую мелочь перед сном, и ярким источником света. Конструкция в форме дуги дает больше света над кроватью, нежели обычные навесные светильники. Яркость регулируется с комплектного пульта или напольного переключателя, а питание подается от розетки. Дизайн современный, и чем-то напоминает аналогичные устройства из ИКЕИ. Также у продавца есть варианты с разноцветной подсветкой.

Из отзывов: работает отлично, в комплекте запасные коннекторы и винты для фиксации элемента со светодиодной лентой, собирается очень просто, имеется ножной выключатель, что довольно удобно, пульт требует 3 мизинчиковых батарейки, кнопки сенсорные, всё интуитивно понятно, режимов освещения прилично. Товар стоит своих денег.

Купить светильник от 8 638 р

Набор кухонных принадлежностей

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Комплект пригодится любой хозяйке, поскольку в нем есть практически все самое необходимое: щипцы для жаркого, венчик, несколько видов лопаток, шумовок и половников. Все ручки сделаны из дерева. Основные элементы состоят из плотного силикона, который не расплавится при помешивании еды на раскаленной сковороде. Для хранения есть аккуратный стаканчик.

Из отзывов: сделан очень аккуратно. Заусенцы отсутствуют, место стыка дерева и силикона без нареканий, чётко подогнано. Несколько предметов купила в Фиксе. Цена одного там 149 рублей, поэтому, данный набор, без всяких сомнений, выигрывает по цене ощутимо.

Купить кухонный набор от 1000 р
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Напольный вентилятор Xiaomi

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К летней жаре нужно готовиться заранее. Гонять горячий воздух по квартире — прошлый век. Поэтому Xiaomi совместила вентилятор с увлажнителем. Просто добавьте холодной воды в специальный контейнер, настройте интенсивность потока ветра и подберите один из трех режимов обдува: широкий, естественный или тихий. 

Из отзывов: пришло быстро, все работает, как в описании, не хватает только инструкции на русском, посмотрели обзор в интернете и разобрались.

Купить вентилятор Xiaomi от 15 569 р

Комплект смесителей для душа

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А для тех, кто предпочитает спасаться от жары под прохладным душем, этот набор станет настоящим подарком. Помимо стандартного крана и лейки, есть система тропического душа, стойка для ванных принадлежностей и подача мощного потока воды для мытья ванны. Элементы выполнены из нержавеющей стали и латунного материала. Все для сборки и подключения уже входит в комплект. 

Из отзывов: очень доволен душевой системой! Качество на высоте. Отличная упаковка, быстрая доставка. Штанга смазана спецсмазкой, есть руководство по установке, ФУМ лента.

Купить душевой набор от 6 249 р

Метеостанция Xiaomi

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Простой, но полезный гаджет, который подскажет температуру воздуха и уровень влажности в квартире. Можно закрепить на стене при помощи двухстороннего скотча или поставить на стол, для этого есть отдельная подставочка. Правда придется прикупить батарейку формата CR2032.

Из отзывов: всё ОК. Большой, с большими цифрами. Показания по температуре плюс-минус 0,3 и по влажности 5 процентов с другими термогигрометрами. Для бытового применения более чем достаточно.

Купить метеостанцию от 839 р

Цифровой щуп для мяса

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Те кто знает толк в приготовлении жаркого, знают, что его качество кардинально меняется от степени прожарки. Чтобы не жевать пересушенный говяжий стейк, лучше лишний раз проверить его внутреннюю температуру. Просто воткните стержень в мясо при готовке и посмотрите на табло. Для хранения есть футляр, а вот батареек нет. Нужна одна G13.

Из отзывов: отличный термометр! Сделан вполне качественно. Футляр для хранения, коротенькая инструкция на английском, батарейки в комплекте нет. Показания точные в соответствии с заявленной погрешностью +/-1 градус Цельсия. Замерил свою температуру, вместо 36.6 показал 37.6. Считаю отличный результат.

Купить щуп для мяса от 269 р

Не забывайте проверять наличие купонов и промокодов у продавцов. Таким образом можно дополнительно снизить ценник на выбранные товары. Другие подборки интересных и функциональных штук вы можете найти по тегу AliExpress. Некоторые ценники могут меняться при добавлении товара в корзину.

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ИНН: 7703380158
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Комментарии

+638
pincher
Нашел такой же на озоне в два раза дешевле🤣🤣🤣
Сегодня в 18:52
#
+638
pincher pincher
* напольный вентилятор Xiaomi
Сегодня в 18:53
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+638
pincher pincher
Кстати понравился… Приобрёл😅😎😉 Считаю что с AliExpress за 15 000₽ покупайть это слишком, а вот за 7000₽ это довольно адекватная цена
2 часа назад в 19:41
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