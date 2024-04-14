6 нужных товаров с AliExpress для домашнего уюта

В этой подборке вы найдете несколько выгодных вариантов по обустройству зала, кухни и ванной, а также гаджеты, которые спасут в летние жаркие деньки.
Дуговой светильник с регулировкой яркости
Устройство служит одновременно прикроватной тумбочкой, на которую можно положить книжки и всякую мелочь перед сном, и ярким источником света. Конструкция в форме дуги дает больше света над кроватью, нежели обычные навесные светильники. Яркость регулируется с комплектного пульта или напольного переключателя, а питание подается от розетки. Дизайн современный, и чем-то напоминает аналогичные устройства из ИКЕИ. Также у продавца есть варианты с разноцветной подсветкой.
Из отзывов: работает отлично, в комплекте запасные коннекторы и винты для фиксации элемента со светодиодной лентой, собирается очень просто, имеется ножной выключатель, что довольно удобно, пульт требует 3 мизинчиковых батарейки, кнопки сенсорные, всё интуитивно понятно, режимов освещения прилично. Товар стоит своих денег.
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Набор кухонных принадлежностей
Комплект пригодится любой хозяйке, поскольку в нем есть практически все самое необходимое: щипцы для жаркого, венчик, несколько видов лопаток, шумовок и половников. Все ручки сделаны из дерева. Основные элементы состоят из плотного силикона, который не расплавится при помешивании еды на раскаленной сковороде. Для хранения есть аккуратный стаканчик.
Из отзывов: сделан очень аккуратно. Заусенцы отсутствуют, место стыка дерева и силикона без нареканий, чётко подогнано. Несколько предметов купила в Фиксе. Цена одного там 149 рублей, поэтому, данный набор, без всяких сомнений, выигрывает по цене ощутимо.
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Напольный вентилятор Xiaomi
К летней жаре нужно готовиться заранее. Гонять горячий воздух по квартире — прошлый век. Поэтому Xiaomi совместила вентилятор с увлажнителем. Просто добавьте холодной воды в специальный контейнер, настройте интенсивность потока ветра и подберите один из трех режимов обдува: широкий, естественный или тихий.
Из отзывов: пришло быстро, все работает, как в описании, не хватает только инструкции на русском, посмотрели обзор в интернете и разобрались.
Купить вентилятор Xiaomi от 15 569 р
Комплект смесителей для душа
А для тех, кто предпочитает спасаться от жары под прохладным душем, этот набор станет настоящим подарком. Помимо стандартного крана и лейки, есть система тропического душа, стойка для ванных принадлежностей и подача мощного потока воды для мытья ванны. Элементы выполнены из нержавеющей стали и латунного материала. Все для сборки и подключения уже входит в комплект.
Из отзывов: очень доволен душевой системой! Качество на высоте. Отличная упаковка, быстрая доставка. Штанга смазана спецсмазкой, есть руководство по установке, ФУМ лента.
Купить душевой набор от 6 249 р
Метеостанция Xiaomi
Простой, но полезный гаджет, который подскажет температуру воздуха и уровень влажности в квартире. Можно закрепить на стене при помощи двухстороннего скотча или поставить на стол, для этого есть отдельная подставочка. Правда придется прикупить батарейку формата CR2032.
Из отзывов: всё ОК. Большой, с большими цифрами. Показания по температуре плюс-минус 0,3 и по влажности 5 процентов с другими термогигрометрами. Для бытового применения более чем достаточно.
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Цифровой щуп для мяса
Те кто знает толк в приготовлении жаркого, знают, что его качество кардинально меняется от степени прожарки. Чтобы не жевать пересушенный говяжий стейк, лучше лишний раз проверить его внутреннюю температуру. Просто воткните стержень в мясо при готовке и посмотрите на табло. Для хранения есть футляр, а вот батареек нет. Нужна одна G13.
Из отзывов: отличный термометр! Сделан вполне качественно. Футляр для хранения, коротенькая инструкция на английском, батарейки в комплекте нет. Показания точные в соответствии с заявленной погрешностью +/-1 градус Цельсия. Замерил свою температуру, вместо 36.6 показал 37.6. Считаю отличный результат.
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