





Бытовая техника значительно облегчает нашу повседневную жизнь, делая её более комфортной и качественной. Чем больше прибор соответствует нашим личным привычкам и потребностям, тем больше он нам помогает. Поэтому цифровая платформа Home Connect от BSH предлагает новые расширенные возможности для индивидуальной настройки умных приборов и позволят пользователям адаптировать их к личным привычкам и сценариям.Home Connect с помощью индивидуальных настроек и сервисов в приложении превращает подключенную бытовую технику брендов BSH (Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff) в полностью персонализированные продукты, которые потребители могут использовать в соответствии со своими собственными потребностями. Оно позволяет получить доступ к прибору из любого точки и через различные цифровые устройства, такие как смартфоны, голосовые помощники, а вскоре и через Apple Watch и смарт-часы с Wear OS от Google.Другими словами, новый сервис позволит пользователям адаптировать бытовую технику BSH под себя. Например, через приложение Home Connect в умный кухонный комбайн Bosch Cookit можно загрузить новые рецепты. Они содержат как пошаговые инструкции для владельца, так и соответствующие команды для самого устройства. Также можно будет выбирать сценарии взаимодействия: самостоятельно устанавливая настройки в соответствии со своими личными предпочтениями или выбирая программы непосредственно на устройстве, либо через голосовых помощников Alexa и Google Assistant, приложение Home Connect или партнерские приложения. Раздел «Избранное» предусматривается для наиболее часто используемых программ.Технология представляет собой надежную экосистему, которая вкупе с торговыми марками техники BSH (Bosch, Siemens, Neff и Gaggenau), а также 42 партнерами является одной из крупнейших кросс-брендовых цифровых платформ для бытовой техники по всему миру. Большое количество различных партнеров всячески развивает Home Connect, обогащая широким спектром дополнительных услуг и подключаемых устройств от других производителей.В бытовой технике брендов BSH с поддержкой функции Home Connect используется процессор SystemMaster, который обеспечивает дополнительное удобство, позволяя платформе диагностировать и устранять неисправности оборудования в режиме удаленного доступа. Помимо этого, самообучающиеся алгоритмы позволяют разрабатывать новые сервисы и услуги, которые более точно соответствуют потребностям пользователей.Home Connect спроектирована как открытая платформа, которая постоянно расширяется, увеличивает количество сервисов и привлекает новых партнеров для сотрудничества. Бытовая техника с поддержкой новой функции и одноименное приложение доступны пользователям в 40 странах с 2014 года.