TWS-наушники (True Wireless) постепенно вытесняют проводные гаджеты. Этот сегмент аудио представлен моделями с зачастую усредненным и повседневным звучанием, таким образом производители стараются широко охватить пользовательскую базу. Выход новинок с качественным звуком в категории по-настоящему беспроводных наушников — это всегда яркое и значимое событие для любителей музыки. В нашем обзоре мы подробно расскажем об опыте использования PI5 от бренда Bowers & Wilkins.
Говоря об устройстве такой знаменитой компании в сфере аудио, хочется вспомнить её 60-летнюю историю. Всё началось в 1960-х в прибрежном городке Уорсинг, который находится в Южной Англии. Джон Бауэрс начинает собирать акустические системы в мастерских магазина по продаже электроники. В следующем десятилетии компания начинает экспериментировать с формами корпусов и материалами диффузоров. Так началась эпоха диско и панк-рока, а Bowers & Wilkins выпустила модель 801, ставшую эталонным монитором для ведущих мировых студий звукозаписи.
Дизайн и комплектацияНаушники поставляются в компактной коробке белого цвета. Внутри: модель PI5 с зарядным футляром, документация, набор сменных накладок разного размера и провод USB-C для зарядки. Качество упаковки на высоком уровне, при транспортировке ничего не болтается.
Сами наушники выполнены, если можно так сказать, в форм-факторе, состоящем из двух основных элементов: овальная платформа с цилиндрическим выступом, на котором размещена сенсорная поверхность. По качеству сборки претензий во время тестирования не возникло.
У зарядного футляра очень удобная форма, благодаря чему он почти не ощущается в кармане. Основание изготовлено из матового пластика, а откидная крышка из глянцевого с надписью Bowers & Wilkins. На лицевой стороне кейса разместился довольно широкий светодиод, выполняющий роль индикатора заряда. Он загорается, если крышку открыть. На нижней части футляра размещен порт для зарядки USB-С.
Кейс оснащен магнитами, фиксирующими наушники внутри. Имеется поддержка быстрой беспроводной зарядки.
ЭргономикаЗа 2021-й год я успел протестировать довольно много TWS-наушников и Bowers & Wilkins PI5 оставили впечатление одного из самых комфортных гаджетов. Форма ушей у всех индивидуальная, поэтому сохранять объективность в разделе эргономики довольно сложно, поэтому буду делиться своими собственными впечатлениями. Посадка у PI5 удобная и почти невесомая, длительное прослушивание не вызывает дискомфорта и ощущения тяжести в ушной раковине.
Цилиндрический выступ оказался интересным решением, позволяющим правильно отрегулировать посадку наушников в ухе. На мой взгляд, конструкция Bowers & Wilkins PI5 близка к анатомической форме ушной раковины и сбалансирована для длительного использования.
Приложение
Всей основной функциональностью наушников можно управлять с помощью сенсорных поверхностей. Прослушивание музыки:
- 1 касание — пауза или возобновление воспроизведения
- 2 касания — следующий трек
- 3 касания — предыдущий
- 1 касание — ответ на звонок
- 2 касания — завершение или пропуск звонка
Для сопряжения Bowers & Wilkins PI5 с новым устройством или сброса до заводских настроек используется кнопка в зарядном футляре, которая расположена между наушниками. Для подключения к новому гаджету её нужно удерживать 1 секунду, а для применения параметров по умолчанию нужно удерживать её в течение 5 секунд.
Несмотря на всё вышеперечисленное, фирменное приложение предоставляет возможность управления Bowers & Wilkins PI5 с помощью графического интерфейса и отображает полезную информацию. В главном окне показывается уровень заряда наушников, переключатель режима шумоподавления и активация сквозного пропуска окружающих звуков. Помимо этого, можно просмотреть статус подключенного устройства, а именно какой кодек используется для передачи звука. В случае с iPhone — это будет AAC.
В предпоследнем разделе находится галерея звуковых ландшафтов. Их можно использовать в ситуациях, когда хочется расслабиться и немного помедитировать. В приложении представлено шесть сценариев: шум прибоя, лес, костер, горная река, дождь и водопад. Имеется таймер сна на случай, если вы захотели послушать звуки природы перед сном.
В окне с основным настройками приложение позволяет сменить название наушников, включить или отключить сенсор надевания, а также обновить программное обеспечение. Интерфейс программы минималистичен и не перегружен избыточными элементами.
Звук и шумоподавлениеВ этом блоке подробно рассказываем об основном преимуществе наушников — звучании. Тут сразу стоит отметить, что PI5 звучат по-разному в зависимости от подключенного устройства, поскольку на iPhone используется кодек AAC, а на Galaxy S20 Ultra — aptX. Во втором случае, на мой взгляд, звуковая сцена получается шире, а музыкальные композиции звучат объемнее и в то же время прозрачнее.
Как мне показалась, Bowers & Wilkins PI5 передают заведомо правильное звучание без искажения и приукрашивания частотных диапазонов. Треки играют так, как и было задумано артистом. Это особенно важно в тяжелых и электронных жанрах, поскольку таким образом аудиопалитра не сбивается в кашу. Каждый инструмент или дорожка хорошо и внятно различаются во время прослушивания. Благодаря этому некоторые композиции открываешь для себя по-новому.
В PI5 используется система передачи звука от левого наушника к правому. Внутри расположены динамики с диффузором диаметром 9,2-миллиметра. По словам компании, это собственная разработка, обеспечивающая максимальное качество звучания на всех уровнях громкости. Наушники весьма достойно себя показали при прослушивании таких коллективов, как Meshuggah, ERRA, Northlane и TOOL. По традиции, для любителей электронных поджанров, я размещаю свой плейлист, с помощью которого тестирую низкие частоты.
У Bowers & Wilkins PI5 предусмотрена система адаптивного шумоподавления. Она работает в зависимости окружающей звуковой картины. В такси, на уличной прогулке и в домашней обстановке шумодав справляется безупречно. Для чистой передачи голоса во время звонков используется массив из четырех микрофонов.
АвтономностьПо словам производителя, время автономной работы Bowers & Wilkins PI5 составляет 4,5 часа и 20 часов вместе с кейсом. Мои замеры соответствуют заявленным показателям с небольшой погрешностью в плюс-минус 20 минут. За 15 минут можно зарядить наушники приблизительно на 2 часа воспроизведения.
Технические характеристики
- Bluetooth 5.0
- Кодеки: aptX, AAC и SBC
- Динамический драйвер: 9,2 мм
- Защита от воды (наушники без кейса): IP54
- USB-C
- Габариты: 60 х 28 х 57 мм
- Вес: 61 г
ДоступностьУ нас на обзоре были Bowers & Wilkins PI5 в черном цвете, также эта модель доступна в белом исполнении. Стоимость наушников в России составляет 19 990 рублей.
Слышать, а не слушать
Без сомнения можно сделать вывод о том, что компания тщательно подошла к выпуску PI5. Перед нами эргономичное и технологичное устройство для любителей качественного саунда. Среди преимуществ отметим высокий уровень звучания, комфортную посадку, возможность быстрого переключения между устройствами и удобное приложение. Определенно, Bowers & Wilkins PI5 заслуживают внимание любителей музыки, предпочитающих в первую очередь слышать, а не слушать.
Пробрести Bowers & Wilkins PI5
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Bowers & Wilkins
Не ожидал) Круто!
Спасибо за обзор. 🙌🏻