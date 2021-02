Компания Xiaomi опубликовала в соцсети Weibo видеоролик, на котором показано сравнение скорости зарядки нескольких смартфонов — представленного недавно Redmi K40 и его конкурентов Vivo X60 Pro Plus и Huawei Mate 40 Pro. Быстрее всех зарядился Vivo X60 Pro Plus, но Redmi K40 смог обогнать Huawei Mate 40 Pro, хотя у него аккумулятор большей ёмкости, а адаптер вдвое слабее — всего 33 ватта против 66 ватт.







Смартфоны заряжались в одинаковых условиях — включенные, от 0% до 100%, с использованием оригинальных комплектных адаптеров.



Vivo X60 Pro Plus с аккумулятором 4200 мАч зарядился от 55-ваттного адаптера за 45 минут 25 секунд. У Huawei Mate 40 Pro с батареей 4400 мАч на полную зарядку ушло 50 минут 40 секунд, а Redmi K40 зарядился на 28 секунд быстрее.







Этот эксперимент показывает, что заявленная максимальная мощность адаптера может быть намного меньше средней мощности, с которой заряжается смартфон. Аккумулятор в Mate 40 Pro забирает пиковую мощность лишь до определённого уровня, а затем сила тока падает, чтобы не навредить устройству. В Redmi K40 используется технология MI-FC, которая позволяет заряжать смартфон более равномерно, без сильных колебаний тока. Мощность 33 ватта кажется не такой впечатляющей на фоне 66 ватт, но в реальных условиях зарядник Xiaomi оказывается более быстрым и эффективным, чем у Huawei.



Это не отменяет того факта, что Xiaomi тоже гонится за ваттами. Ещё в 2019 году компания представила 100-ваттный адаптер, способный зарядить смартфон с батареей 4000 мАч за 17 минут.