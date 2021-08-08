



Китайская компания Mony запустила на краудфандинговой площадке Indiegogo сбор денег на производство смартфона Mony Mint с экраном диагональю 3 дюйма. Это один и из самых миниатюрных смартфонов, и он явно будет популярен.



Сбор средств уже на 1600% превзошёл ожидания создателей устройства и будет продолжаться ещё несколько недель. Во многом это определено доступной ценой. Mony Mint стоит по предзаказу всего 99 долларов. Поставки намечены на ноябрь 2021 года.



Смартфон обладает 3-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 854×480 пикселей, 3 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтным накопителем, слотом для двух SIM-карт и двумя камерами (2 Мп спереди, 5 Мп сзади). Какой процессор используется в этой новинке, пока неизвестно, но стоит рассчитывать на чип начального уровня. Несмотря на большую толщину корпуса, аккумулятор обладает относительно небольшой ёмкостью (1250 мАч), но его хватит на 75 часов работы в режиме разговора. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C.



Смартфон будет поддерживать LTE, а в качестве операционной системы в нём используется относительно старая версия Android — 9.0. Более новый Android невозможно установить из-за аппаратных ограничений.







