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Если вы думаете, чем себя порадовать или какой технологичный подарок взять, смело берите беспроводные наушники.TWS-гарнитуры — это стиль, удобство и новый пользовательский опыт. Они дополняют образ, провода не мешаются, потому что их нет, а с беспроводными наушниками можно отходить от компьютера на 10 метров, не снимая их.Собрали 9 самых привлекательных моделей, на которые в период главной распродажи года на AliExpress будут действовать скидки.Вторые наушники по популярности после AirPods второго поколения. Они вышли в конце 2019 года и с того момента стали эталоном стиля и эргономичности.С дизайном полный порядок. Наушники миниатюрные, не выпирают, хвостики короче, чем у AirPods второго поколения. Но самое удобное — жесты с технологией Force Touch. Сенсоры реагируют только на усиленные нажатия, а не слабые касания. Это делает их более удобными и сводит к минимуму количество рандомных нажатий.Звук качественный. Есть активное шумоподавление, поддерживается Spatial Audio. Это технология отслеживания положения головы, она позволяет музыке оставаться в том же месте в звуковой среде, которую создают ваши наушники, даже если вы двигаете головой. Если вы повернете голову вправо или влево, музыка повернется соответственно.Автономность в порядке: 5 часов музыки в наушниках без зарядного футляра и 24 часа с ним. Кейс поддерживает беспроводную зарядку, включая MagSafe. В общем, приятная покупка для фаната Apple.Наушники для аудиофилов среди TWS. WF-1000XM3 славились наличием активного шумоподавления, когда его присутствие было редкостью, здесь оно тоже есть, и оно усовершенствовано.Новая конструкция динамиков, шумочувствительные микрофоны и обновленные вкладыши для шумоизоляции и более надежной фиксации в ушах — наушники полностью переосмыслены, чтобы звукоизоляция была еще качественнее. Причем, даже ветреная погода не помешает вам сконцентрироваться на музыке. Наушники автоматически уменьшают уровень шума от ветра.WF-1000XM4 поддерживают беспроводное воспроизведение аудио высокого разрешения. Динамики обеспечивают качественным звуком, а диффузор воспроизводит широкий диапазон басов.Автономность топовая у капелек и обычная у чехла. Аккумулятор обеспечивает 24 часами работы — наушники держат заряд 8 часов, а футляр — еще 16 часов в запасе.Наушники, которые максимально подстроятся под окружающую среду для обеспечения вам комфорта.Особенность этого устройства — регулировка уровня шумоподавления. Это позволяет им подстраиваться под окружающую среду — в метро можно выставить максимальное значение, а на улице минимальное, потому что уровень шума в этих двух локациях разный, соответственно и уровень изоляции должен разниться.Интересна функция обнаружения голоса. Она мгновенно переключает беспроводные наушники из режима активного шумоподавления на режим окружающего звука, как только вы начинаете говорить. Например, вы встречаетесь со знакомым на улице, наушники определят это и отключат шумоподавление, чтобы вы лучше слышали собеседника.Есть функция автоматического переключения между устройствами. Она определяет, какой девайс использует юзер и мгновенно соединяется с ним.Линейка FreeBuds — самая популярная среди китайских производителей TWS, эта модель — самая дорогая и совершенная.Главный плюс наушников — набор жестов для дистанционного управления звуком. Они распознают аж шесть движений пальцем по сенсору — помимо привычных всем переключения музыки, приема вызова и включения / отключения шумоподавления, с помощью сенсоров на хвостиках наушников можно регулировать звук.Шумоподавление — тоже плюс модели. Оно подстраивается под окружающую среду, только оно не такое гибкое, как у Galaxy Buds Pro. Всего режима звукоизоляции три: режим усиленного шумоподавления (в метро, мегаполисе), комфортный (тихой обстановке) и общий (универсальный). В общем, удобная и функциональная гарнитура с топовым звуком.Еще одна оригинальная модель, только от более известного бренда и с автоматическим подключением к смартфонам Samsung. Эти наушники выделяются дизайном — они продолжают ваши естественные изгибы ушей и лица, поэтому наушники не выпирают и не смотрятся громоздко. Кроме того, Galaxy Buds Live плотно прилегают к ушам, тем самым обеспечивая идеальную посадку — вам будет комфортно в них, и они выпадут с малой долей вероятности.Шумоподавление активное, звук качественный. Тут используются динамики бренда AKG с диаметром 12 мм, басовый канал для вывода воздушных потоков и другие элементы конструкции, обеспечивающие реалистичное и глубокое звучание.Автономность приличная. До 6 часов прослушивания нон-стоп. До 21 часа воспроизведения с зарядным футляром. Оптимальный выбор, если вы хотите купить беспроводные наушники, которые не будут сильно выделяться и привлекать много внимания.Особенность этих наушников — сочетание открытого форм-фактора и наличия активной системы шумоподавления. Так, вы изолируетесь от внешних шумов, но при этом в ушном канале не образуется вакуум и не возникает дискомфорт.Звук качественный. Благодаря мощным динамическим излучателям он получается четким и насыщенным.Автономность высокая. Наушники работают до 5 часов без подзарядки без чехла и до 24 часов с ним. Из редких особенностей — поддержка технологии беспроводной зарядки QI.Наушники, на комплектующие и оптимизацию для которых производитель не поскупился. Стильный дизайн, качественный звук, шумоподавление — по этим параметрам они соответствуют сегменту upper middle (8000-15 000 рублей).Наушники бюджетные, при этом они поддерживают самый совершенный стандарт Bluetooth 5.2. Автономность — сильнейшая сторона девайса даже на фоне топовых моделей. 0 часов работы с отключенным шумоподавлением, 7,5 часов работы с включенным шумоподавлением, 32 часа работы с зарядным чехлом и 4 часа работы после 10 минут заряда — эти цифры даже выше, чем у TWS-наушников за 15 000 рублей и выше.Поддерживается быстрая зарядка, до полного восполнения энергии требуется 1 час.Самые доступные наушники из этого списка. При этом, у них стильный дизайн, активное шумоподавление и приличное время работы без подзарядки.Автономность стандартная для TWS-наушников 2021 года — 5 часов работы без подзарядки без зарядного футляра и до 25 часов с ним. Среди функциональных особенностей модели Realme Buds Air 2 отмечаются система шумоподавления ANC, поддержка сенсорного управления и быстрая зарядка.Звук качественный. Тут стоят динамические излучатели диаметром 10 мм с карбоновым покрытием диафрагмы и технологией Bass Boost+. Они формируют мощный детализированный звук с объемным эффектом.