Специалисты iFixit опубликовали обзор метки Apple AirTag. Они показали, что находится у нее внутри, с помощью рентгена и сравнили с матками-конкурентамиSamsung Galaxy SmartTag и Tile Mate.Рентгеновские снимки показывают, насколько тщательно спроектировано устройство для трекинга вещей от Apple по сравнению с конкурентами. Специалисты iFixit сравнили рентгеновские снимки AirTag с Samsung Galaxy SmartTag и Tile Mate. На фоне конкурентов AirTag выделяется очень плотной конструкцией. Также у Galaxy SmartTag и Tile Mate стоят микросхемы гораздо большего размера, а пустого пространства вокруг них и аккумулятора также гораздо больше.AirTag труднее всего открыть для доступа к батарее из-за отсутствия отверстий для захвата. При этом, все три метки предусмотрены для открытияЕще AirTag предлагает встроенный динамик, который издает звуки при поиске. Здесь весь корпус метки является динамиком. Также у AirTag есть датчики для связи.Ранее журналисты The Verge рассказали, что корпус AirTag крайне чувствителен к повреждениям. Он царапается буквально «о воздух». Впрочем, иное сложно было ожидать, ведь одна сторона аксессуара выполнена из глянцевого пластика, а другая — из гладко отполированного металла.