











Сайт CNet протестировал выпущенные недавно в продажу геометки AirTag от компании Apple. Это устройство сертифицировано по стандарту IP67 и содержит съёмную батарею, поэтому в теории его прочность невысока, а что же на самом деле?Сначала экспериментаторы «забыли» AirTag в кармане джинсов и поместили их стираться вместе с другой одеждой почти на час. В процессе стирки был задействован поиск через приложение «Локатор», и звук от метки можно было услышать, хотя гул от вращающегося барабана почти полностью заглушал его. После такого аттракциона AirTag сохранил работоспособность, не повредился даже динамик, лишь корпус немного поцарапался.Затем AirTag был помещён морозильную камеру. Он провёл целую ночь при температуре -19 градусов Цельсия залитый водой в ячейке для льда. В первые часы геометка издавала звук при поиске, а затем замолкла из-за того, что вода затвердела, и у динамика не было пространства для движения. Когда гаджет оттаял при комнатной температуре, выяснилось, что в батарейный отсек попала вода, поэтому потребовалась дополнительная сушка при открытом корпусе. Даже после этого AirTag не сломался, его можно было использовать дальше.Третьим испытанием стал тест на падение. AirTag поместили в кожаный чехол Spiegen и около десяти раз уронили с разной высоты на твёрдую поверхность. Геомаячок не раскололся, а царапины на его корпусе появились лишь после того, как он выпал из чехла. Как и в предыдущих испытаниях, ничего драматически серьёзного не случилось, пострадал лишь внешний вид гаджета, что никак не сказалось на его работоспособности.AirTag используется для отслеживания предметов, и важно, чтобы метка выживала даже в экстремальных условиях. Проведённые эксперименты показывают, что она достаточно прочная и живучая. Несомненно, её можно уничтожить (например, утопить, сжечь или пустить под пресс), но в этом случае с большой вероятностью фатально повредится и та вещь, к которой он прикреплен.