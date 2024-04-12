С этой нейросетью вы станете профессиональным музыкантом за пару минут

Выходцы из Google запустили нейросеть Udio, которая позволяет любому создавать музыкальные произведения по текстовому описанию. Процесс написания музыки максимально простой, а результат — как у профессиональных продюсеров.
При создании трека нужно просто указать нейросети в промте, каким именно он должен быть. Для тех, кто не привык писать сложные и подробные описания, есть подсказки с выбором определённых стилей, инструментов, настроения и прочего. Также реализована возможность добавления вокала — нейросеть сама напишет текст на заданную тематику и споёт мужским или женским голосом.
Сервис Udio работает в статусе бета-версии, поэтому пока не «задушен» платными фичами, а ограничение составляет 1200 треков в месяц (далеко не каждый артист запишет столько за всю жизнь). Трек генерируется менее чем за минуту, изначально его сложно назвать полноценным, он похож на сниппет, то есть фрагмент от целой композиции. В дальнейшем его можно «отполировать» — отремикшировать какие-то части, добавить вступление, расширить основную часть, завершить каким-нибудь аутро. На сайте Udio можно послушать, какие треки создаются в этом сервисе другими людьми, причём модераторы выбирают лучшие варианты и добавляют их в специальную подборку.
В развитие Udio вложено 35 миллиардов долларов, разработкой и продвижением этого сервиса занимаются бывшие сотрудники Google DeepMind, а также рэперы Common и will.i.am. Особое внимание уделяется копирайту: нейросеть не ворует чужие ходы и мелодии, а обучена каждый раз создавать что-то новое, чего ещё не было у других музыкантов. Предполагается, что Udio будут использовать не только для баловства, но и для решения гораздо более серьёзных задач. Например, этот сервис пригодится музыкантам и продюсерам для поиска новых идей в черновом варианте, которые в дальнейшем можно воплотить в профессиональной студии.
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