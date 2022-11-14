iPhone 15

Apple готовит самый дорогой смартфон в своей истории. Вот что о нём известно

Александр



По данным инсайдера LeaksApplePro, себестоимость iPhone 15 Ultra будет значительно выше, чем у всех предыдущих моделей iPhone, включая iPhone 14 Pro Max. Соответственно, розничная цена этого аппарата тоже вырастет.

LeaksApplePro в прошлом году одним из первых показал изображения iPhone 13 Pro Max ещё до анонса, поэтому есть большая вероятность, что и на этот раз его информация окажется достоверной.

Инсайдер не называет, насколько увеличится себестоимость сборки iPhone 15 Ultra в сравнении с iPhone 14 Pro Max, но можно предположить, что счёт пойдёт на десятки долларов, а розничная цена запросто может вырасти на несколько сотен долларов. Одна только рамка для корпуса будет стоить в 35 раз дороже из-за перехода на более премиальный материал.

Если всё будет хорошо, линейка iPhone 15 будет представлена в следующем году. iPhone 15 Ultra придёт на замену модели iPhone 14 Pro Max и, согласно слухам, получит титановый корпус, который будет выделять его на фоне других, менее дорогих моделей. Титан — дорогостоящий материал, обладающий выдающими характеристиками в сравнении с алюминием и сталью — он прочный, лёгкий и лучше противостоит царапинам и ударам.

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Комментарии

Cinematic
+384
Cinematic
Ждём ролик где эктрималы лазят по заснеженных горах и используют на на низких температурах в перчах 15 ультропупервах айфон
час назад в 22:11
#
+4042
Gabriel
Титан премиальный материал?
Вы в своём уме?)
час назад в 22:16
#
Lord
+532
Lord
Похоже на следующий год мир ожидает рост благосостояния и процветания экономик.
час назад в 22:43
#
+7
AID_000899.9f27787fbae24106b2c5b96456c767cb.0732
Да какой смысл в супер-прочном корпусе, если сталь да и алюминий прекрасно держат весь срок службы. К тому же каждый год apple представляет самый новый и обязательный в замену прошлогоднему аппарат. Тут и пластиковый корпус будет в самый раз. Это не премиальный телефон, а простая рабочая лошадка с набором удобных повседневных функций на четыре-пять лет.
39 минут назад
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