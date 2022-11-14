Apple готовит самый дорогой смартфон в своей истории. Вот что о нём известно





По данным инсайдера LeaksApplePro, себестоимость iPhone 15 Ultra будет значительно выше, чем у всех предыдущих моделей iPhone, включая iPhone 14 Pro Max. Соответственно, розничная цена этого аппарата тоже вырастет.



LeaksApplePro в прошлом году одним из первых показал изображения iPhone 13 Pro Max ещё до анонса, поэтому есть большая вероятность, что и на этот раз его информация окажется достоверной.



Инсайдер не называет, насколько увеличится себестоимость сборки iPhone 15 Ultra в сравнении с iPhone 14 Pro Max, но можно предположить, что счёт пойдёт на десятки долларов, а розничная цена запросто может вырасти на несколько сотен долларов. Одна только рамка для корпуса будет стоить в 35 раз дороже из-за перехода на более премиальный материал.



Если всё будет хорошо, линейка iPhone 15 будет представлена в следующем году. iPhone 15 Ultra придёт на замену модели iPhone 14 Pro Max и, согласно слухам, получит титановый корпус, который будет выделять его на фоне других, менее дорогих моделей. Титан — дорогостоящий материал, обладающий выдающими характеристиками в сравнении с алюминием и сталью — он прочный, лёгкий и лучше противостоит царапинам и ударам.



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