По данным Bloomberg, компания Apple разрабатывает новый продукт из категории устройств для умного дома. Им станет некий гибрид телевизионной приставки и смарт-колонки.
У Apple уже есть приставка Apple TV и колонка HomePod (с недавних пор только в мини-версии). Новый гаджет объединит в себе большую часть функций этих устройств, а также получит несколько новых возможностей. Например, в него будет встроена камера для общения в видеочатах.
Как будет называться это устройство, пока неизвестно. Люди, знакомые с планами Apple, говорят, что на нём можно будет запускать видеоконтент и игры, а также пользоваться различными сервисами Apple (Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ и другими). Поддержка Siri обеспечит голосовое взаимодействие с гаджетом, которое будет реализовано примерно так же, как у HomePod, то есть пользователь сможет отдавать команды и общаться с ассистентом естественным языком.
Если Apple действительно выпустит такую новинку, она наверняка привлечёт внимание пользователей как один из самых необычных и универсальных домашних гаджетов. У других производителей нет таких устройств, но теперь у них появился шанс подсуетиться и выпустить нечто подобное быстрее, чем это сделает Apple.
Bloomberg также пишет, что Apple рассматривает возможность выпуска умной колонки с сенсорным экраном, то есть своеобразный гибрид iPad и HomePod. Примеры таких устройств уже есть — например, Echo Show от Amazon и «СберПортал» от «Сбера». Удобство их использования заключается в том, что пользователь наглядно видит на экране информацию, предоставленную цифровым помощником, то есть ему не нужно запоминать сказанное.
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ну да, камеры нет.
Я недавно тут писал про это, что их надо объединить. И некоторые меня засмеяли и заминусовали.
Кто-то предложил Яндекс станцию.