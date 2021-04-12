На китайском рынке начали продаваться фейковые AirPods. Они не похожи ни на одни существующие наушники от Apple, однако в точности повторяют дизайн утечек AirPods 3. Почему на это нужно обратить внимание?
Согласно инсайдерской информации, AirPods 3 будут представлены в текущем году. Apple до сих пор выпускает базовые AirPods в дизайне, созданном компанией аж в 2016 году. За прошедшие 4,5 года наушники обновились всего один раз в 2019 году, но изменилась только начинка — процессор W1 пришел на смену H1 — а дизайн остался неизменным. Ожидается, что в 2021 году компания наконец обновит базовые AirPods, в том числе и внешне. Согласно инсайдам, третье поколение классических наушников от Apple получит дизайн AirPods Pro, за одним исключением — у них не будет съемных амбюшур. То есть, это будут цельнопластиковые наушники в форме модели Pro. Вот как раз такие подделки сейчас продаются в Азии — и это еще одно доказательство в копилку редизайна базовых AirPods. Китайские фабрики каждый год спешат первыми начать копировать новые продукты Apple, и иногда забегают вперед. Но тот факт, что китайцы осмелились выпустить такие наушники, может означать, что им доподлинно известен дизайн-код предстоящего «яблочного» аксессуара.
AirPods 3 counterfeit products pic.twitter.com/2uLzqzWPVi— DuanRui (@duanrui1205) April 8, 2021
Помимо AirPods 3, в первой половине 2021 года ожидается выход новых iPad Pro и mini 6. «Прошки» получат новые дисплеи mini-LED и процессор Apple A14X, а шестой «миник», похоже, не получит долгожданного редизайна — скорее всего, Apple твердо решила оставить его в своей нише и позиционировать как вторичное устройство. Флагманами линейки iPad остаются Pro и Air, дизайн которых уже приведен к одному знаменателю.
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А я всего лишь хотел поправить наушники в ушах…