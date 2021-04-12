





В последнее время публикуется все больше слухов о новых смартфонах Apple, которые предположительно будут называться iPhone 13. Это не удивительно — компания должна представить их уже осенью, поэтому у нее уже должны быть тестовые образцы для оптимизации iOS под новинки .Так, инсайдер McGuire Wood опубликовал интересную информацию о Touch ID в будущих iPhone: по его данным, команда Apple разрабатывает API, поддерживающий несколько методов аутентификации, включая Touch ID и Face ID. Также есть информация о том, что такой датчик отпечатков будет на стекле, а не под ним. С одной стороны, это может улучшить точность распознавания, с другой стороны — велик шанс, что при повреждении дисплея откажет и Touch ID.Впрочем, он отмечает, что есть шанс того, что компания перенесет возврат Touch ID в iPhone на год, так как из-за дефицита и пандемии коронавируса Apple может не успеть внедрить эту технологию в свои смартфоны.Что еще более любопытно, этот же инсайдер сообщает, что iPhone 13 Pro Max может вообще лишиться портов и получит корпус без отверстий. С учетом того, что вместе с линейкой iPhone 12 компания представила беспроводную зарядку MagSafe, а слухи про отказ от Lightning ходят долго, такой шаг не кажется странным — особенно если учесть, что благодаря отсутствию разъема можно, например, увеличить объем аккумулятора.Ну и под конец — ресурс DigiTimes подтвердил, что новые iPhone получит LPTO-дисплей с адаптивной частотой до 120 Гц. Казалось бы, увеличенная герцовка дисплея должна негативно повлиять на время автономной работы, однако такие дисплеи будут более энергоэффективны, из-за чего они могут потреблять до 15% меньше энергии, чем экраны текущих iPhone 12. Иными словами, это позволит увеличить время автономной работы даже без роста емкости аккумуляторов.