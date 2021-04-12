8:14 Заря 1 (Попович): Юра, ну, не скучаешь там?

Кедр (Гагарин): Если есть музычка, можно немножко пустить.

Заря 1 (Попович): Одну минутку…

8:17 Заря 1 (Королёв): Ну как, музыку дали Вам, нет?

Кедр (Гагарин): Пока не дали. «Заря-1».

8:19 Заря 1 (Королёв): Ну, понятно. Это же музыканты: пока туда, пока сюда. Не так-то быстро дело делается, как сказка сказывается, Юрий Алексеевич. Приём.

Кедр (Гагарин): Дали, про любовь. Приём.

Заря 1 (Королёв): Дали музычку про любовь? Да, это толково, я считаю, Юрий Алексеевич.







12 апреля во всём мире отмечается День космонавтики. Именно в эту дату, только 60 лет назад, советский космонавт Юрий Гагарин стартовал с космодрома «Байконур» на космическом корабле «Восток-1» и впервые в мире за 108 минут совершил орбитальный облёт Земли.В честь сегодняшнего праздника компания Apple совместно с Музеем космонавтики в Москве составили плейлист для пользователей музыкального сервиса Apple Music. В подборку вошли треки российских и зарубежных исполнителей, связанные с космосом, а также композиции, которые космонавты слушали перед запуском и во время полётов.Перед своим историческим полетом, в ожидании запуска, Юрий Гагарин слушал музыку. Из записи его переговоров с Центром управления полетами известно, что это были песни о любви: «Ландыши» Гелены Великановой и «Ах, эта девушка» Рашида Бейбутова.Специально для Гагарина в эфире прозвучали популярные тогда советские шлягеры. Эти песни можно официально считать первым космическим «плейлистом» в истории. С тех пор в пилотируемой космонавтике существует традиция — каждый космонавт, уже находясь в ракете, слушает перед полётом свою любимую музыку.Музей космонавтики в Москве подготовил плейлист с треками, которые звучали в кораблях покорителей космоса: космонавтов Юрия Гагарина, Георгия Гречко, Жан-Лу Жак Мари Кретьена, Олега Артемьева, Кристофера Кэссиди, Елены Серовой, Давида Сен-Жака, Александра Лавейкина и др. В плейлисте есть все: от советской эстрады до русского рока, французского шансона и англо-американских хитов.На станции «Мир» космонавты слушали песни Юрия Визбора, The Beatles и The Rolling Stones. Владимир Высоцкий — стал одним из самых любимых музыкантов нескольких поколений отечественных космонавтов. Известный актер и поэт был знаком со многими из них и испытывал к ним огромное уважение. О космосе и его покорителях Высоцкий написал несколько песен, а главным его произведением, связанным с этой темой, стала «Поэма о космонавте».В книге «Космонавт № 34. От лучины до пришельцев» легендарный советский космонавт Георгий Михайлович Гречко рассказывал:«''Поэму о космонавте'' мне впервые показала Наталья Крымова. Я был потрясён! Там все — правда. Мне казалось, что это невозможно описать, не побывав в космосе… А Высоцкий всё понял… Я трижды летал, но даже в прозе, даже приблизительно не смог бы это так выразить».10 декабря 1977 года состоялся запуск корабля «Союз-26», в экипаж которого вошли Георгий Гречко и Юрий Романенко. Перед стартом космонавты попросили записать им на кассету музыку Владимира Высоцкого. Можно сказать, что его песни помогли космонавтам совершить уникальное достижение. Гречко и Романенко установили рекорд — их полёт продолжался 96 суток 10 часов и 7 секунд.Сначала космонавты хотели взять кассету Высоцкого с собой обратно на Землю и подарить её музыканту, но потом передумали — решили, что музыка поможет коллегам, которые займут их место. Гречко и Романенко забрали только кейс от записи с обложкой, на которой поставили несколько штампов станции и написали слова благодарности Высоцкому. Подарок Владимиру Семёновичу вручили после одного из спектаклей в Театре на Таганке.