Компания Apple закрыла все свои розничные магазины за пределами Китая. И хотя таких магазинов нет в России, нашу страну затронуло ещё одно ограничение. Компания не позволяет заказывать на сайте более двух смартфонов или планшетов за один раз.
По данным CNBC, изначально такой лимит действовал только в США, а теперь распространяется на все страны, где Apple торгует товарами через интернет. В корзине можно выбрать доставку только одного или двух устройств.
С чем связано это ограничение, не разъясняется, но можно предположить, что Apple столкнулась с дефицитом поставок смартфонов и планшетов из Китая из-за коронавируса COVID-19. Не исключено, что контрактные производители не справляются с производством необходимого количества гаджетов.
Apple испытывает на себе негативное влияние распространения коронавируса из Китая. Компании пришлось предупредить инвесторов о снижении выручки, временно закрыть свои магазины (сначала в Китае, а затем и в других странах, перенести презентацию новой недорогой модели iPhone и отказаться от приглашения сторонних разработчиков на конференцию WWDC.
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По данным CNBC, изначально такой лимит действовал только в США, а теперь распространяется на все страны, где Apple торгует товарами через интернет. В корзине можно выбрать доставку только одного или двух устройств.
С чем связано это ограничение, не разъясняется, но можно предположить, что Apple столкнулась с дефицитом поставок смартфонов и планшетов из Китая из-за коронавируса COVID-19. Не исключено, что контрактные производители не справляются с производством необходимого количества гаджетов.
Apple испытывает на себе негативное влияние распространения коронавируса из Китая. Компании пришлось предупредить инвесторов о снижении выручки, временно закрыть свои магазины (сначала в Китае, а затем и в других странах, перенести презентацию новой недорогой модели iPhone и отказаться от приглашения сторонних разработчиков на конференцию WWDC.
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У нас есть подкаст и его видео-версия