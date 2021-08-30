В видеосервисе Apple TV+ вышла очередная серия сериала «Тед Лассо», и она была бы совершенно «проходной», если бы не один факт. В ней был показан iPhone, лишённый «чёлки» в верхней части экрана.
Эта чёлка появилась у смартфонов Apple в 2017 году с выпуском iPhone X и с тех пор преследует почти каждую новую модель (исключение составляет разве что iPhone SE 2020, сохранивший дизайн широкими гранями рамки вверху и внизу). Производители Android-смартфонов поначалу копировали эту особенность, а затем научились выпускать условно безрамочные смартфоны с небольшими вырезами для фронтальной камеры, а то и вовсе без них — например, когда камера выдвигается из корпуса (как у Poco F2 Pro) или спрятана под экраном и не видна (как у Xiaomi Mi Mix 4).
Судя по пасхалке из сериала «Тед Лассо», любителей продукции Apple ждёт приятный сюрприз — компания всё же может выпустить флагманскую модель iPhone без чёлки. Такое устройство на пару секунд появляется в руках у героини сериала «Тед Лассо» в одной из сцен. Дополнительной изюминки этому своеобразному тизеру придаёт тот факт, что сериал транслируется в видеосервисе, которым владеет Apple, и контент для которого снимается по заказу именно этой компании. Очевидно, что в Apple были в курсе, что создатели «Тед Лассо» собираются показать новый iPhone без чёлки, и не стали этому препятствовать, а может быть, это была идея руководства Apple — показать неанонсированную, но реально существующую модель незадолго до анонса именно таким образом.
По слухам, у iPhone 13 будет слегка уменьшенная чёлка, однако в сериале показан смартфон, у которого её вообще нет. Впрочем, в реальности там могло быть устройство с другим дизайном экрана, а изображение было наложено с помощью компьютерной графики как это обычно происходит во время продакшена.
Но всё равно хочется верить в лучшее. Ждём iPhone 13 без чёлки?
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Хоть так
сашенька там небось всплакнул, kek