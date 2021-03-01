Устройства линейки Republic of Gamers от ASUS создаются для геймеров и энтузиастов как бескомпромиссные девайсы с высочайшими характеристиками и максимальной функциональностью. Наушники, мыши, ноутбуки — любое устройство под этим суббрендом претендует на звание лучшего в своем направлении. ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 — это игровой ноутбук с двумя экранами. Он создан, чтобы стать идеальной игровой платформой для геймеров и рабочим инструментом для создателей контента.

Отличительная особенность этого игрового ноутбука — вспомогательный экран ROG ScreenPad Plus. Он даст новые возможности и пользовательский опыт при решении профессиональных задач, стриминге и гейминге. Остальные параметры также одни из лучших на рынке.

Дизайн и эргономика

Ноутбук в меру компактный и тяжелый. Размер корпуса — 36,0 x 26,8 x 2,09 см, вес — 2,48 кг. Сама ASUS позиционирует его как эргономичный и удобный для переноса игровой ноутбук — в комплекте даже идет чехол.

С этим можно согласиться лишь частично. Летом 2020 года вышел Acer Aspire 7 с почти теми же габаритами (36,3 х 25,5 х 2,3 см) и весом (2,15 кг) и аналогичным назначением — большей эргономичностью. Впрочем, игровым ноутбукам еще далеко до статуса удобного девайса. Они по-прежнему крупные и тяжелые. Zephyrus Duo 15 SE GX551 с трудом влезает в рюкзак XD Design Bobby Compact (молния еле застегивается), а спустя полчаса ходьбы с таким грузом устают спина и поясница. ASUS последовала за трендом, но не устроила революцию.

Материалы корпуса — металл и пластик. Цвет — черный матовый. По корпусу моментально узнается линейка Republic of Gamers. Она не отступает от классической для нее концепции — броский и агрессивный дизайн с обилием элементов. Задняя панель поделена на две половины — на первой располагается логотип ROG, на второй точечная текстура.

Тест на макбук устройство проходит — крышка легко открывается одной рукой. Впрочем, это логично для игрового ноутбука — нижняя часть корпуса в разы тяжелее верхней.

Шарнир регулирует расположение дополнительного экрана. При открытии крышки он автоматически приподнимает ROG ScreenPad Plus. Важно, что от угла открытия верхней части корпуса зависит положение вспомогательного дисплея. Таким образом можно регулировать его до наиболее удобного угла для комфортного взаимодействия.

Как и в линейке ZenBook Duo, между нижней частью корпуса и дополнительным экраном образуется воздухозаборное отверстие, оно способствует лучшей вентиляции устройства.

Кстати, насчет него. В ноутбуках серии Zephyrus ранее применялась активная аэродинамическая система охлаждения AAS, ее ключевой особенностью был открывающийся воздухозаборник в нижней части корпуса. Zephyrus Duo 15 SE GX551 предлагает более совершенную технологию AAS Plus. В ней позади располагающегося под наклоном дополнительного экрана открывается воздухозаборник еще большего размера (высотой 28,5 мм), благодаря чему поток воздуха усиливается на 30%. Усовершенствованное охлаждение позволило уменьшить уровень шума: в режиме Turbo он составляет не выше 47 дБ.

Минус такого дизайна — между нижней панелью и ScreenPad Plus образуется зазор, и там собирается вся пыль. В этой же области расположена система охлаждения, соответственно кулеры будут притягивать ее туда.

Вспомогательный экран ROG ScreenPad Plus







Дополнительный экран — ключевая особенность ноутбука. С его помощью он предлагает новые сценарии использования сразу нескольким группам пользователей. Геймеры, стримеры, дизайнеры, аниматоры, да и обычные энтузиасты — все они получат новый опыт.

В случае с играми, некоторые из них специально оптимизированы под запуск на двух экранах — основном и вспомогательном. В Dying Light 2 дополнительный дисплей можно использовать для быстрого доступа к элементам управления инвентарем и журналом заданий. Это решает проблему динамичных игр, когда каждая секунда должна тратиться эффективно, а посмотреть задания или карту не всегда есть время.

Если игра не оптимизирована под взаимодействие с ROG ScreenPad Plus, на него можно вывести любую другую полезную информацию. Чат с тиммейтами, браузер, окошки других программ — все то, для чего владельцы ПК используют второй монитор.

Для стримера этот ноутбук вполне может стать наиболее удобным на рынке. Это сценарий, при котором обязательно используются два экрана. На ROG ScreenPad Plus можно вывести инструменты для управления потоком и взаимодействия с аудиторией: средства управления стримингом, сам видеопоток, окно чата.

Дизайнеры, аниматоры и звукорежиссеры смогут максимально увеличить обрабатываемый файл на основном дисплее. Инструменты будут размещены на ROG ScreenPad Plus, причем управлять ими можно, водя пальцами или стилусом по сенсорному дисплею. Слои, палитра, дорожки — все это не займет места на главном экране.

Основной экран и звук

Основной дисплей работает в двух режимах — геймерском и профессиональном. При этих двух назначениях от экрана устройства требуются разные параметры, ноутбук позволяет их регулировать:

В профессиональном режиме нужна точность цветопередачи. Zephyrus Duo 15 SE GX551 предлагает повышенное разрешение (4K), широкий цветовой охват (100% Adobe RGB) и низкую задержку изображения (120 Гц, 3 мс).

В игровом разрешение снижается до Full HD, при этом частота обновления дисплея возрастает до 300 Гц. Потому что геймерам более важна динамичность картинки, чем ее четкость.



Звук также подстраивается под запросы владельца и сценарии использования. Добавлены шесть предустановленных режимов, оптимизирующие настройки в зависимости от типа игры и мультимедиа. Также изменения можно вносить вручную в соответствии с собственными предпочтениями. Поддерживается технология Dolby Atmos для большего объема звука.

Клавиатура и тачпад





Клавиатура практически стандартная для классического ноутбука и нетипичная для игрового. Ход клавиш — 1,4 мм. Это среднее значение. Для сравнения, у Apple Magic Keyboard 1 мм. С таким ходом клавиш удобно и играть, и печатать — пальцы и не проваливаются и не болят от жестких кнопок, как с «бабочкой» от Apple. Это значение говорит, что ноутбук ориентирован не только на геймеров. Чаще всего у клавиатур игровых лэптопов глубина нажатия более высокая.

В плане расположения кнопок клавиатура почти не отличается от других ноутбуков. Главное изменение — чуть уменьшены Shift и стрелки. Причина тому — тачпад располагается не снизу от клавиатуры, а с правой стороны, это единственный способ уместить их.

Отличие тачпада на этом ноутбуке от большинства других — кнопки расположены не на нем, а под ним. Первое время непривычно управлять стрелкой на одной области, а применять «левую и правую кнопки мыши» на другой. Нужно привыкнуть.

Производительность

Ноутбук предлагает высокую скорость в любых приложениях и запуск самых свежих игр на максимальных настройках графики. Процессор — AMD Ryzen 9 5900HX, видеокарта — дефицитная NVIDIA GeForce RTX 3080. Чип справляется с самыми сложными вычислительными процессами, включая обработку изображений, трехмерный рендеринг и стриминг. Видеокарта же обеспечивает высокую частоту кадров и реалистичную картинку в самых современных играх.

Память — DDR4-3200, максимальный объем достигает 32 Гбайт. Добавлен слот SO-DIMM, благодаря которому объем оперативной памяти можно увеличить до 48 Гбайт, чтобы еще больше повысить производительность ноутбука в многозадачном режиме. Профессионалам будет комфортнее работать с мультимедийным контентом, а геймеры смогут играть, параллельно общаясь в командном чате и управляя стримом.

Корпус выполнен так, что в ноутбуке легко осуществляется замена памяти и накопителей. Их разъемы расположены под нижней крышкой, а у самой нее есть специальный подпружиненный винт, благодаря чему ее легко снять.

Итог

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551 приятно удивил. Это необычный и одновременно универсальный ноутбук. Как правило, уникальные технологии делают устройства узконаправленными. ZenBook Duo и ZenBook Flip понравятся далеко не многим. Эта же модель подходит и для геймеров, и для профессионалов.

Обработка звука, фото, видео и даже простой набор текста — на Zephyrus Duo 15 SE GX551 решать эти задачи удобнее, чем на большинстве других игровых ноутбуков. Что касается стримеров, то для них это чуть ли не самый удобный ноутбук.

Единственное, что не позволит ему стать массовым, — это цена. Устройство стоит 289 000 рублей. Впрочем, геймеры и профессионалы — это люди, привыкшие платить за качественные устройства. Если использовать Zephyrus Duo 15 SE GX551 точечно, затраты он точно окупит.





