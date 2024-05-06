Представлен мини-ПК AceMagic M2A Starship в форме космолёта

Фархад
ACEMAGIC

Компания AceMagic представила новый мини-ПК M2A Starship, который внешне напоминает истребитель тай-файтер из вселенной «Звёздных войн», но с геймерской начинкой.

AceMagic M2A Starship получил RGB-подсветку на лицевой панели и на крыльях, внутри которых расположены два дополнительных вентилятора для охлаждения. Также на кейсе есть небольшой дисплей для отображения информации о частоте процессора, энергопотреблении, температуре комплектующих, скорости вращения кулеров и использованию памяти.

ACEMAGIC

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Производитель пока не раскрывает точных характеристик, но предполагается, что девайс предложит процессоры Intel Core i7 и Core i9, видеокарты RTX 4060/4070, до 32 ГБ оперативной и до 1 ТБ встроенной памяти.

ACEMAGIC

AceMagic ещё не объявила дату начала продаж, но уже открыла бронирование мини-ПК.
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Источник:
Wccftech
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