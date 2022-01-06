В рамках выставки CES 2022 кампания Panasonic представила линейку OLED - телевизоров с набором геймерских функций. Главным отличием стали искусственный интеллект улучшающий качество изображения, заводская калибровка цветопередачи и широкий список настроек для консолей последнего поколения и ПК.LZ2000 представлен в трех вариантах дисплея — 55, 65, 77 дюймов. Функционально телевизоры друг от друга отличатся не будут. Благодаря встроенному датчику и алгоритму Auto AI, изображение будет выглядеть максимально реалистично. Ценителей качественного звука порадует поддержка технологии Dolby Atmos в связке с панорамным звучанием.Геймерам пригодится отображение FPS и HDR данных. Кроме того Panasonic предоставили возможность калибровки черного цвета при помощи Dark Visibility Enhancer. Настройка Auto Game Mode позволит снизить инпутлаг до минимума. Все модели оснащены портами HDMI 2.1.Стандарты HLG Photo и HDR10+ Adaptive позволят детально насладится качественными фотографиями, а режим Filmmaker Mode удовлетворит вкус самого заядлого киномана. Вишенкой на торте станет поддержка Dolby Vision и Dolby Vision QI, без которых не обходится любой уважающий себя флагман. Осталось дождаться цены.