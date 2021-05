Компания The Walt Disney Company продемонстрировала реально существующий световой меч. Он равномерно выдвигается из ручки и светится — точно так же, как в «Звёздных войнах», только это не компьютерная графика.По данным The Verge , Disney собирается продавать такой меч в качестве сувенира, но на видео показана не финальная версия, а прототип. Ожидается, что он поступит в продажу в 2022 году одновременно с открытием отеля Galactic Starcruiser с тематическим оформлением. Сколько он будет стоить, пока неизвестно, но наверняка совсем не дёшево.Disney не приводит технических подробностей, поэтому достоверно неизвестно, как компании удалось создать этот световой меч. Фанаты франшизы «Звёздные войны» предположили, что используется светодиодная лента с гибкой подложкой и рассеивателем.Этот тизер приурочен к знаменательной дате — 4 мая. По-английски фраза May the Fourth созвучна с одним из слоганов «Звёздных войн» — May the force be with you («Да прибудет с тобой сила»).