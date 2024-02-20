Это что за покемон? Vivo X Fold 3 с macOS засветился на фотографиях

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Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился фотографиями будущего складного смартфона Vivo X Fold 3, но с очень интересным интерфейсом.На снимках показан смартфон с интерфейсом macOS на внутреннем экране. Ice Universe предполагает, что складной гаджет сможет «дистанционно подключаться к вашему Mac». Эту же информацию подтвердил другой инсайдер под ником WhyLab.Подробностей пока мало, но если Vivo действительно договорилась с Apple и разработала утилиту для дистанционного управления Mac, это действительно заинтересует многих пользователей.Ожидается, что Vivo представит X Fold 3 в ближайшие несколько недель.