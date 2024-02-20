Это что за покемон? Vivo X Fold 3 с macOS засветился на фотографиях

Фархад
Vivo

Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился фотографиями будущего складного смартфона Vivo X Fold 3, но с очень интересным интерфейсом.

На снимках показан смартфон с интерфейсом macOS на внутреннем экране. Ice Universe предполагает, что складной гаджет сможет «дистанционно подключаться к вашему Mac». Эту же информацию подтвердил другой инсайдер под ником WhyLab.

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Подробностей пока мало, но если Vivo действительно договорилась с Apple и разработала утилиту для дистанционного управления Mac, это действительно заинтересует многих пользователей.

Ожидается, что Vivo представит X Fold 3 в ближайшие несколько недель.
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Источник:
Weibo
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Комментарии

+330
Gandalf2021
Договорилась с Apple? С тех пор как Sony отказала Джобсу лет 25 назад они ни с кем не сотрудничали, так что звучит фантастично…
К тому же, дистанционно подключаться к Мак может любой современный iPad (а со сторонними приблудами вообще любой) с шикарным тач-скрином и размером экрана…
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