Техника в России скоро подорожает, а покупка в зарубежных онлайн-магазинах станет невыгодной

Фархад
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Минфин поддержал снижение порога беспошлинных покупок в зарубежных онлайн-магазинах с 1000 до 200 евро, поскольку «обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны».

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Крупные российские маркетплейсы, включая Яндекс Маркет и Ozon, считают, что в случае снижения порога беспошлинных покупок, цены на зарубежные товары вырастут на 15-20%. Это также приведёт к исчезновению некоторых товаров, поскольку их будет попросту невыгодно привозить.

Текущий лимит в 1000 евро будет действовать до 31 марта 2024 года. Скорее всего, другие ведомства также поддержат эту инициативу по снижению порога беспошлинных покупок в зарубежных онлайн-магазинах до 200 евро.
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Источник:
Ведомости
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Комментарии

Юра из МУРа
+207
Юра из МУРа
Пока бабка надвое сказала. Ждём апреля
Сегодня в 12:23
#
tellurian
+2587
tellurian
Грустно, если снизят. «Всё для людей» 🤬
Сегодня в 13:20
#
Вася Вотафаков
+5673
Вася Вотафаков
Я смотрю им там 👆 презервативы никому не нужны по объективным причинам.
Сегодня в 13:21
#
Volnorez Uraganov
+133
Volnorez Uraganov
Ну а че если уж боле менее нормальный автомобиль теперь стоит от десяти миллионов то почему бы телевизору или ноутбуку не стоить лямов пять, а то ведь денег то у всех полно , вот хоть будет куда их потратить)
Сегодня в 13:23
#
tellurian
+2587
tellurian Volnorez Uraganov
Ну вы загнули. Есть машины от 3-5 млн и больше. Разные модели есть. Под заказ дешевле можно привезти.
Сегодня в 13:29
#
+330
Gandalf2021
Поганые упыри, сосать кровь из населения их любимое занятие…
Сегодня в 13:32
#
tellurian
+2587
tellurian
Какой-то злостный 😈 минусатор на ресурсе появился. Всем без разбора ставит минусы и видно не один.
2 часа назад в 13:50
#
+330
Gandalf2021 tellurian
Поскольку не видно системы, то или идиоты или комплекс герострата у них)
2 часа назад в 13:54
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Esthet
+1842
Esthet tellurian
Да завелась какая то гнида… уже давно заметил, стараюсь нивелировать)🤗 но бой не равный надо объединяться ☝🏻
2 часа назад в 14:34
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