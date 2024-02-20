Техника в России скоро подорожает, а покупка в зарубежных онлайн-магазинах станет невыгодной

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Минфин поддержал снижение порога беспошлинных покупок в зарубежных онлайн-магазинах с 1000 до 200 евро, поскольку «обстоятельства, послужившие основанием для введения указанной нормы, к настоящему времени в значительной мере исчерпаны».Крупные российские маркетплейсы, включая Яндекс Маркет и Ozon, считают, что в случае снижения порога беспошлинных покупок, цены на зарубежные товары вырастут на 15-20%. Это также приведёт к исчезновению некоторых товаров, поскольку их будет попросту невыгодно привозить.Текущий лимит в 1000 евро будет действовать до 31 марта 2024 года. Скорее всего, другие ведомства также поддержат эту инициативу по снижению порога беспошлинных покупок в зарубежных онлайн-магазинах до 200 евро.