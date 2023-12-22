Заверните два! Представлен журнальный столик NXTABL со встроенным 4K-телевизором на Android

Фархад
NXTABL

Китайский стартап Yummy Technology представил умный журнальный столик NXTABL с интересным дизайном, поворотным сенсорным 4K-экраном и ОС Android.

NXTABL

Девайс оснащён 43-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц. Производитель не раскрывает название чипа, но умный стол оснащён 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Также в нём есть порты HDMI, USB-C, USB-A, поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Благодаря встроенной операционной системе Android, пользователи могут легко загружать и использовать свои любимые приложения на NXTABL.



При желании к столу можно подключить консоль Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series S/X или любую ТВ-приставку. Управлять можно как с сенсорного экрана, так и с помощью голосовых ассистентов Google Assistant и Amazon Alexa.

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Жирнейший плюс этого столика — возможность регулировки угла обзора. Среди прочих интересных особенностей: встроенные стереодинамики, площадка для беспроводной зарядки, коннекторы для подключения веб-камеры и матовое закаленное стекло, прикрывающее дисплей.

NXTABL

Сейчас стартап собирает деньги на запуск продукта на Kickstarter. Стартовая цена составляет $799, но после релиза столик будет стоить $1499.
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Источник:
Kickstarter
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