Смартфоны Galaxy Note20, выпущенные компанией Samsung осенью 2020 года, станут последними устройствами этой легендарной линейки. Так утверждает блогер Ice Universe, имеющий неплохой список подтверждённых утечек. В Samsung эту информацию пока не подтвердили официально.
Ice Universe ссылается на источники из числа сотрудников Samsung и полагает, что компания объявит о закрытии линейки Galaxy Note в ближайшие месяцы. Впрочем, есть вероятность, что Samsung просто не станет выпускать новые устройства этой серии осенью 2021 года, и тогда всё станет очевидно без слов.
Первая модель Galaxy Note была выпущена в ноябре 2011 года, и именно она задала общемировой тренд на смартфоны с большими экранами, получившими обозначение «фаблеты». Хотя установленный в неё экран диагональю 5,3 дюйма по современным меркам считался бы миниатюрным, в то время он считался огромным.
Galaxy Note — это флагманы Samsung с большими экранами, топовой начинкой и укомплектованные стилусом S Pen.
В 2016 году Samsung выпустила смартфон Galaxy Note7, который оказался крайне неудачным из-за проблем с аккумулятором и был полностью отозван из продажи. Такой провал мог поставить крест на всей линейке Galaxy Note, но Samsung решила рискнуть и продолжила выпускать смартфоны этой серии, первое время подчёркивая, что все аккумуляторы теперь проходят многоступенчатый производственный контроль, гарантирующий их безопасность.
Смартфоны серии Galaxy Note по-прежнему относительно успешны, но руководство Samsung якобы сочло нецелесообразным их выпуск из-за того, что они во многом дублируют флагманскую серию Galaxy S. Отличительная особенность всех моделей Galaxy Note — наличие стилуса S Pen, для которого в корпусе предусмотрен специальный отсек.
В январе 2021 года Samsung представила флагманские смартфоны Galaxy S21, в том числе модель Galaxy S21 Ultra с поддержкой стилуса и возможностью его хранения в специальной модели чехла, который продаётся отдельно. Именно Galaxy S21 Ultra можно считать идеологическим продолжателем линейки Galaxy Note, а в дальнейшем и другие флагманы Samsung могут получить полноценную совместимость с S Pen.
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