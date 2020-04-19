Как развлечь себя сидя дома? Один из способов - купить новый гаджет или бытовую технику. В первом случае вы получите новые впечатления, а во втором практическую выгоду. Собрали для вас товары, которые можно взять по заниженной цене.

Цена: 91 990 руб. вместо 99 990 руб.

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Самый дорогой смартфон компании из нового поколения. Его фишка - камера и конкретно зум - 10-кратный гибридный и 100-кратный цифровой.Всего камер четыре, разрешение - 108 + 48 + 12 Мпикс+ 3D ToF.

Помимо этого, смартфон выделяется размерами. Диагональ экрана - 6,9 дюйма. Дисплей AMOLED с разрешением Quad HD+ максимальной частотой обновления 120 Гц. Правда, выставить на максимум все параметры дисплея одновременно не получится - либо 120 Гц и Full HD+, либо 60 Гц и Quad HD+. Процессор - Exynos 990, емкость аккумулятора - 5000 мАч.

Цена: 60 990 руб. вместо 64 990 руб.

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Этот смартфон - один из самых популярных в России и приносит больше всего прибыли магазинам. А тут он в официальной рознице и со скидкой - по цене “серого”.

Какую-то одну особенность здесь не выделить, айфоны всегда любили за набор оптимальных параметров и функции. 11 - не исключение. Производительность, автономность, звук - по всем мометам он смотрится достойно. Мириться приходится только с экраном IPS HD+ и двойной камерой без телефото сенсора.

Кстати, насчет камеры, здесь она топовая - именно из-за нее стоит переплатить и взять 11, а не XR. Это широкоугольный и ультраширокоугольный модули, поддерживаются ночной режим. В общем, оптимальный флагман в 2020 году.

Цена: 60,41 руб. вместо 76,47 руб.

Этим лотом может воспользоваться владелец почти любого iPhone, кроме первых. Здесь предлагаются кейсы для моделей от 5 до 11 Pro Max.

На выбор представлены 23 принта с персонажами из вселенной, кроме того, сюда непонятным образом попал Джокер из DC. Материал - силикон.

Цена: 2799 руб. вместо 3099 руб.

Фишка этого пауэрбанка - совместимость с ноутбуками. А лэптопы осилят не все внешние аккумуляторы, для этого нужна высокая мощность.

Разъемы — USB Type-C и USB-A, вес аксессуара — 440 г, поддерживается функция быстрой зарядки.

Цена: 3 844 руб. вместо 6990 руб.

Аксессуары выделяются способами заряда и сопряжения со смартфонами Huawei и Honor. Отсоедините один наушник от шейного обруча и воткните в смартфон через USB-C. Наушники начнут заряжаться, а если это устройство Huawei или Honor,

Кроме того, у наушников высокая автономность - 18 часов непрерывного воспроизведения звука. На практике, наушники работают четыре дня. Помимо этого, датчики на наконечниках распознают, когда вы соединяете их магнитом и автоматически отключают гарнитуру, так что долгая работа обеспечена.

Цена: 7 989 руб. вместо 10 149 руб.

Многофункциональный бытовой прибор. Оснащен чашей с керамическим покрытием, емкость - 5 л. Мультиварка соединяется со смартфоном, так, ей можно управлять удаленно с помощью мобильного устройства.

Программы: мультиповар, молочная каша, жарка, приготовление на пару, выпечка, тушение, плов, йогурт, паста, тесто, крупа. Возможности: нагрев со всех сторон, отложенный старт, поддержание тепла, управление со смартфона.

Цена: 345 руб. вместо 690 руб.

Хороший вариант, если хотите сэкономить. Корпус симметричный. Габариты - 123х68х40 см, вес - 90 г. Радиус действия - 10 м. Точность перемещения стрелки по экрану высокая, спасибо оптическому датчику с высоким разрешением.

Цена: 802,11 руб. вместо 1146,20 руб.

Практичный и недорогой аксессуар без уникальных возможностей. Подходит для смартфонов с диагональю экрана от 4,7 до 6,5 дюйма. Возможно крепление смартфона в чехле, если толщина устройства в кейсе не превышает 3 мм.

Вращается на 360 градусов. Поддерживается несколько способов крепления - среди них присоска на лобовое стекло и крепление на вентиляционную решетку.

Цена: 988,69 руб. вместо 2 247,29 руб.

Лампу с батарейкой можно прикрепить в любое удобное место. Режима работы три, переключатель сенсорный, емкость аккумулятора - 1200 мАч. Корпус белый, лампа миниатюрная, поэтому она органично впишется почти в любой интерьер.





