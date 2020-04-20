



С 30 марта по 5 апреля продажи смартфонов сократились вполовину в сравнении с январём, февралём и мартом, о чём свидетельствуют данные от компании GfK, которая проводит маркетинговые и социальные исследования. Это первая неделя, когда в России был установлен карантин, из-за которого в России были закрыты почти все магазины, торгующие электроникой.



Представитель неназванного ритейлера подтвердил «Ведомостям» 40-процентное снижение продаж смартфонов в натуральном выражении.



МТС и объединённая компания «М.Видео—Эльдорадо» отметили, что в начале апреля онлайн-продажи смартфонов увеличились примерно в полтора-два раза. Розничные магазины при этом переквалифицировались в точки выдачи интернет-заказов.



Весь апрель объявлен в России «нерабочим» в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса COVID-19. Смартфоны поначалу были включены в список товаров первой необходимости, однако затем были исключены из него, поэтому магазинам электроники пришлось закрыться.



Ритейлеры и сотовые операторы отметили повышенный спрос на смартфоны в первом квартале 2020 года, причём пик роста пришёлся на первую половину марта и совпал с резким снижением курса рубля по отношению к доллару и евро и падением цен на нефть. Россияне стали массово скупать смартфоны дороже 100 тысяч рублей, опасаясь, что они в скором времени они подорожают ещё сильнее. 60% от общего числа продаж приходится на китайские бренды смартфонов.







