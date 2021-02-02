Генеральный отделившегося от Huawei бренда Honor Жао Минг поделился своими соображениями относительно перспектив на рынке смартфонов. По его словам, Honor теперь совершенно не зависит от Huawei, и ничто не мешает занять этому бренду одну из лидирующих позиций.
Жо Минг заявил, что главной целью Honor в этом году является выпуск флагманских смартфонов, которые будут напрямую конкурировать с продукцией Huawei и Apple. Речь идёт о представленной недавно модели Honor V40, а также о ещё не анонсированных Honor 40 и Honor Magic. Honor также будет уделять внимание сегменту средней ценовой категории и в этом году выпустит модели, которые станут «наследниками» прошлогодних смартфонов Honor 10X Lite, Honor 9A и Honor Play 4. Кроме того, ожидается выпуск новых планшетов.
Глава Honor выразил надежду, что смартфоны Honor будут продаваться так же хорошо, как устройства Huawei до введения санкций в США. Он считает, что у его бренда есть шанс обогнать большую часть производителей, в том числе Apple.
Лидером рынка смартфонов долгие годы является Samsung, и Huawei вместе с Honor в прошлом обгоняла эту компанию в ряде стран, но из-за санкций и сопутствующей им невозможности предустанавливать сервисы Google в Android продажи смартфонов китайского производителя резко снизились.
Жо Минг также сказал, что Honor собирается расширять территорию своего присутствия и увеличивать ассортимент продукции. Бренд заключил соглашения о сотрудничестве с поставщиками электронных компонентов, в том числе теми, которым запрещено сотрудничать с Huawei. На смартфонах Honor будут установлены сервисы Google, что немаловажно для тех, кто привык ими пользоваться.
Звучит так, будто глава Honor совершенно точно знает рецепт успеха на рынке смартфонов. У Huawei действительно получилось выйти на лидерские позиции, и кто знает — если бы не санкции в США, возможно, компания действительно смогла бы долгое время обгонять всех производителей, включая Apple и Samsung. Теперь такой шанс появился у Honor.
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