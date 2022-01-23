Google Pixel 6a представят в мае текущего года на конференции Google I/O 2022. Об этом сообщает инсайдер Макс Джамбор.

И возможно, это будет не единственная аппаратная премьера. Ранее сообщалось, что на этой же конференции покажут первые смарт-часы компании Google Pixel Watch.

Напомним, линейка a — это модельный ряд доступных смартфонов от Google. Они стоят в районе $500 и конкурируют с Xiaomi, другими брендами из Китая, а также Samsung Galaxy A.

Несколько подробностей о Google Pixel 6a уже просочились в сеть. Он будет выглядеть идентично Pixel 6, хотя явно окажется урезан с точки зрения спецификаций и функциональности. При этом, он сохранит полосу камеру в форме горизонтальной полосы.





