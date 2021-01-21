«Серия Citation воплощает саму суть бренда Harman Kardon — никаких компромиссов в звуке или дизайне, только самые последние технологии и максимальная функциональность. Портативная акустическая система Citation 200 полностью автономна, она дополняет линейку устройством, которое позволяет брать умный спикер куда угодно. И не зависимо от сценария использования будет отражать вашу приверженность стильным решениям и качественному звучанию», — прокомментировал Евгений Конов, генеральный директор Harman Россия.





























Компания Harman представила в России пополнение серии акустических систем Citation — колонку Harman Kardon Citation 200. Новинка сохранила строгий дизайн, поддержку воспроизведения контента в высоком разрешении и обзавелась встроенным аккумулятором.Harman Kardon Citation 200 — беспроводная колонка, которой можно пользоваться как дома, так и за его пределами. Корпус новинки не боится брызг и защищен от влаги по стандарту IPX4. Устройство стало полностью беспроводным, поэтому им можно пользоваться в любом пространстве — в гостиной, на террасе или на пикнике за городом. Встроенный аккумулятор рассчитан до 8 часов воспроизведения и может заряжаться от компактной док-станции дома или в дороге через порт USB-C. Для переноски предусмотрена ручка. Транслировать контент можно по Wi-Fi через Chromecast и AirPlay 2 или c помощью потоковой передачи по Bluetooth, когда Wi-Fi недоступен.





Harman Kardon Citation 200 обладает отделкой акустическим текстилем от студии Kvadrat и совместимостью с предыдущими компонентами линейки, благодаря чему эту колонку можно интегрировать уже существующую мультирум-систему на базе Harman Kardon Citation. «Google Ассистент» поможет включить плейлист, записать напоминание или узнать актуальную информацию о погоде или дорожной ситуации. Настройка системы производится с помощью приложения Google Home, в котором можно выбрать назначение колонки, её название, а также получить доступ к более чем 300 музыкальным и стриминговым сервисам.



Приобрести Harman Kardon Citation 200 можно в фирменном магазине Harman.club. Розничная цена — 19 990 рублей.







