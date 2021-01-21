Компания Harman представила в России пополнение серии акустических систем Citation — колонку Harman Kardon Citation 200. Новинка сохранила строгий дизайн, поддержку воспроизведения контента в высоком разрешении и обзавелась встроенным аккумулятором.
«Серия Citation воплощает саму суть бренда Harman Kardon — никаких компромиссов в звуке или дизайне, только самые последние технологии и максимальная функциональность. Портативная акустическая система Citation 200 полностью автономна, она дополняет линейку устройством, которое позволяет брать умный спикер куда угодно. И не зависимо от сценария использования будет отражать вашу приверженность стильным решениям и качественному звучанию», — прокомментировал Евгений Конов, генеральный директор Harman Россия.
Harman Kardon Citation 200 обладает отделкой акустическим текстилем от студии Kvadrat и совместимостью с предыдущими компонентами линейки, благодаря чему эту колонку можно интегрировать уже существующую мультирум-систему на базе Harman Kardon Citation. «Google Ассистент» поможет включить плейлист, записать напоминание или узнать актуальную информацию о погоде или дорожной ситуации. Настройка системы производится с помощью приложения Google Home, в котором можно выбрать назначение колонки, её название, а также получить доступ к более чем 300 музыкальным и стриминговым сервисам.
Приобрести Harman Kardon Citation 200 можно в фирменном магазине Harman.club. Розничная цена — 19 990 рублей.
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Без прблем и к apple tv и просто к тв.
В отличии от чуда от apple., которая тупо простаивает неделями,ибо покупал для связки с apple tv, но она отваливается и судя по всему причины находят оба устройства. С той же aura от harman никаких проблем не было-прикипает намертво
Интересно послушать.