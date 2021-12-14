Sennheiser MKE 200 Mobile Kit — набор для видеоблогов, который можно взять с собой куда угодно

MKE 200 Mobile Kit идеально подходит для влогеров и создателей контента, которые используют смартфон в качестве своего основного инструмента

Микрофон оснащен встроенным ветрозащитным экраном и амортизирующим креплением

В комплект входят зажим для смартфона, крепление для «холодного башмака», мини-штатив Manfrotto PIXI, два соединительных кабеля для смартфона или фотокамеры, а также ворсовая ветрозащита для работы на улице

Прочные компоненты, рассчитанные на ежедневное использование

Батарейки не требуются, микрофон питается от смартфона

Sennheiser HD 25 — наушники для мониторинга

Закрытые накладные наушники

Профессиональное раздельное оголовье и поворотный шарнир для прослушивания одним ухом

Высокая чувствительность благодаря легким алюминиевым звуковым катушкам

Способны выдерживать очень высокие уровни звукового давления

Прочная конструкция

Очень легкие и удобные

Sennheiser IE 100 PRO Wireless — перенесите все нюансы звука со сцены на улицу

Естественный и точный звук при мониторинге

В комплект IE 100 PRO Wireless дополнительно входит адаптер IE PRO BT. Этот легкий модуль (кабель + беспроводной адаптер) позволяет наслаждаться отличным звуком со всей свободой Bluetooth-соединения

DJI Osmo Mobile 5 — для съёмки плавного видеоряда

GoPro HERO 10 — для съемки головокружительных сцен

RODE Rodecaster Pro — мощный инструмент для подкастеров







Зачастую творческие люди сосредоточены на совершенствовании своего визуального мастерства и упускают из внимания звук. А ведь достойное звучание может оживить их работу и вывести их контент на новый уровень. В таком случае у Sennheiser найдется несколько интересных решений, которые могут стать отличным подарков к Новому Году. Помимо этого мы предлагаем вашему вниманию еще несколько интересных штук для контентмейкеров.Этот набор станет отличным выбором для видеоблогеров, которые не любят сидеть на месте. MKE 200 Mobile Kit поможет повысить качество контента, создаваемого с помощью смартфона. В комплект входят: направленный микрофон для камеры Sennheiser MKE 200 и зажим для смартфона, а также мини-штатив Manfrotto PIXI.Микрофон также подходит для зеркальных и беззеркальных камер. Он оснащен встроенной ветрозащитой и амортизирующим креплением, чтобы уменьшить шум при записи, а прочный алюминиевый зажим для смартфона с мягкими ручками обеспечивает как портретную, так и альбомную ориентацию кадра. Мини-штатив Manfrotto PIXI оснащен шаровой головкой с фиксатором, которую можно отрегулировать нажатием кнопки, что упрощает компоновку кадра.Преимущества такого подарка:Наушники с фирменным звучанием Sennheiser отлично подходят для мониторинга звука. Эта модель признана в вещательной и музыкальной индустрии благодаря своей прочности, малому весу и возможности слушать одним ухом, незаменимы для мониторинга. HD25 отлично показывают себя в шумной обстановке, обеспечивая высокое ослабление фонового шума.Sennheiser HD 25 изготовлены в корпусе черного цвета с применением кожи и пластика. В комплекте есть штекеры для подключения к разъемам 3,5 и 6,3 мм, а длина кабеля составляет 3 метра. Диапазон воспроизводимых частот — от 16 Гц до 22 кГц. Что касается остальных характеристик, сопротивление — 60 Ом, а показатель чувствительности — 114 дБ. Наушники довольно легкие, поскольку суммарный вес всей конструкции всего 115 г.Преимущества такого подарка:Беспроводные наушники-вкладыши Sennheiser IE 100 PRO Wireless станут отличным подарком для музыкантов. Они умеют работать по Bluetooth и в проводном режиме. Разъем IE PRO BT оснащен встроенным микрофоном, пультом дистанционного управления вызовами и музыкой, а время автономной работы составляет до десяти часов. Получается, эти наушники «два в одном» закроют сразу две потребности — качественный мониторинг для работы и прослушивание адиоконтента во время развлечений.Что нужно знать о Sennheiser IE 100 PRO Wireless? У этих наушников довольно внушительный набор поддерживаемых кодеков: AAC, SBC, AptX и AptX-LL. Диапазон воспроизводимый частот начинается с 18 Гц и заканчивается на отметке 18 кГц. Для соединения в беспроводном режиме используется стандарт Bluetooth 5.0. Время автономной работы составляет до 10 часов воспроизведения, а длина кабеля для подключения в проводном режиме — 1,3 м.Преимущества такого выбора:Что выдает съемку непрофессионального уровня — микротряска и «плавающая камера». Чтобы избежать таких недостатков и создать ролик кинематографичного уровня на смартфон понадобится стабилизатор.Osmo Mobile 5 — топовое решение от компании DJI. Это портативное устройство со встроенным моноподом. Помимо плавной съемки гаджет обеспечивает функции автоматического слежения и делает подсказки по созданию качественного видеоряда. Специальная магнитная конструкция держателя позволяет быстро подсоединять смартфон к стабилизатору.Экшен-камера выручает в ситуациях, которые не под силу смартфонам или «зеркалкам». Например, когда нужно снять сцену от первого лица на высоких скоростях.GoPro HERO 10 — топовая камера в модельном ряду бренда. Она способна снимать видео с разрешением 5K и частотой 60 FPS, а также в 4K со 120 кадрами в секунду. Корпус камеры очень прочный и защищен от воды с возможностью погружения до 10 метров. Плавный видеоряд обеспечивает технология стабилизации HyperSmooth 4.0. Помимо качественного видео, GoPro HERO 10 позволяет делать достойные фотографии в разрешении 24 МП.Опытные подкастеры на своем опыте знают, что для регулярного выпуска шоу с хорошим звуком помимо микрофона нужен микшерный пуль. Этот гаджет значительно упрощает запись и сведение дорожек, а это будет особенно полезно в случае, если в вашем подкасте участвует несколько ведущих.RODE Rodecaster Pro — четырёхканальный цифровой микшер. Это означает, что устройство оснащено четырьмя входами для микрофонов с профессиональными разъёмами XLR. Пульт подсоединяется к компьютеру с помощью USB-C. Среди интересных функций — встроенный рекордер и процессор эффектов. Ползунковые фейдеры позволяют плавно регулировать громкость дорожек.