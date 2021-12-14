На календаре маячит середина декабря, поэтому вопрос выбора новогодних подарков становится особенно актуальным. А что подарить друзьям и родственником, которые занимаются созданием контента? В этой подборке мы собрали шесть интересных идей.
Зачастую творческие люди сосредоточены на совершенствовании своего визуального мастерства и упускают из внимания звук. А ведь достойное звучание может оживить их работу и вывести их контент на новый уровень. В таком случае у Sennheiser найдется несколько интересных решений, которые могут стать отличным подарков к Новому Году. Помимо этого мы предлагаем вашему вниманию еще несколько интересных штук для контентмейкеров.
Sennheiser MKE 200 Mobile Kit — набор для видеоблогов, который можно взять с собой куда угодно
Этот набор станет отличным выбором для видеоблогеров, которые не любят сидеть на месте. MKE 200 Mobile Kit поможет повысить качество контента, создаваемого с помощью смартфона. В комплект входят: направленный микрофон для камеры Sennheiser MKE 200 и зажим для смартфона, а также мини-штатив Manfrotto PIXI.
Микрофон также подходит для зеркальных и беззеркальных камер. Он оснащен встроенной ветрозащитой и амортизирующим креплением, чтобы уменьшить шум при записи, а прочный алюминиевый зажим для смартфона с мягкими ручками обеспечивает как портретную, так и альбомную ориентацию кадра. Мини-штатив Manfrotto PIXI оснащен шаровой головкой с фиксатором, которую можно отрегулировать нажатием кнопки, что упрощает компоновку кадра.
Преимущества такого подарка:
- MKE 200 Mobile Kit идеально подходит для влогеров и создателей контента, которые используют смартфон в качестве своего основного инструмента
- Микрофон оснащен встроенным ветрозащитным экраном и амортизирующим креплением
- В комплект входят зажим для смартфона, крепление для «холодного башмака», мини-штатив Manfrotto PIXI, два соединительных кабеля для смартфона или фотокамеры, а также ворсовая ветрозащита для работы на улице
- Прочные компоненты, рассчитанные на ежедневное использование
- Батарейки не требуются, микрофон питается от смартфона
Sennheiser HD 25 — наушники для мониторинга
Наушники с фирменным звучанием Sennheiser отлично подходят для мониторинга звука. Эта модель признана в вещательной и музыкальной индустрии благодаря своей прочности, малому весу и возможности слушать одним ухом, незаменимы для мониторинга. HD25 отлично показывают себя в шумной обстановке, обеспечивая высокое ослабление фонового шума.
Sennheiser HD 25 изготовлены в корпусе черного цвета с применением кожи и пластика. В комплекте есть штекеры для подключения к разъемам 3,5 и 6,3 мм, а длина кабеля составляет 3 метра. Диапазон воспроизводимых частот — от 16 Гц до 22 кГц. Что касается остальных характеристик, сопротивление — 60 Ом, а показатель чувствительности — 114 дБ. Наушники довольно легкие, поскольку суммарный вес всей конструкции всего 115 г.
Преимущества такого подарка:
- Закрытые накладные наушники
- Профессиональное раздельное оголовье и поворотный шарнир для прослушивания одним ухом
- Высокая чувствительность благодаря легким алюминиевым звуковым катушкам
- Способны выдерживать очень высокие уровни звукового давления
- Прочная конструкция
- Очень легкие и удобные
Sennheiser IE 100 PRO Wireless — перенесите все нюансы звука со сцены на улицу
Беспроводные наушники-вкладыши Sennheiser IE 100 PRO Wireless станут отличным подарком для музыкантов. Они умеют работать по Bluetooth и в проводном режиме. Разъем IE PRO BT оснащен встроенным микрофоном, пультом дистанционного управления вызовами и музыкой, а время автономной работы составляет до десяти часов. Получается, эти наушники «два в одном» закроют сразу две потребности — качественный мониторинг для работы и прослушивание адиоконтента во время развлечений.
Что нужно знать о Sennheiser IE 100 PRO Wireless? У этих наушников довольно внушительный набор поддерживаемых кодеков: AAC, SBC, AptX и AptX-LL. Диапазон воспроизводимый частот начинается с 18 Гц и заканчивается на отметке 18 кГц. Для соединения в беспроводном режиме используется стандарт Bluetooth 5.0. Время автономной работы составляет до 10 часов воспроизведения, а длина кабеля для подключения в проводном режиме — 1,3 м.
Преимущества такого выбора:
- Естественный и точный звук при мониторинге
- В комплект IE 100 PRO Wireless дополнительно входит адаптер IE PRO BT. Этот легкий модуль (кабель + беспроводной адаптер) позволяет наслаждаться отличным звуком со всей свободой Bluetooth-соединения
DJI Osmo Mobile 5 — для съёмки плавного видеоряда
Что выдает съемку непрофессионального уровня — микротряска и «плавающая камера». Чтобы избежать таких недостатков и создать ролик кинематографичного уровня на смартфон понадобится стабилизатор.
Osmo Mobile 5 — топовое решение от компании DJI. Это портативное устройство со встроенным моноподом. Помимо плавной съемки гаджет обеспечивает функции автоматического слежения и делает подсказки по созданию качественного видеоряда. Специальная магнитная конструкция держателя позволяет быстро подсоединять смартфон к стабилизатору.
Купить DJI Osmo Mobile 5 по цене от 14 355 руб.
GoPro HERO 10 — для съемки головокружительных сцен
Экшен-камера выручает в ситуациях, которые не под силу смартфонам или «зеркалкам». Например, когда нужно снять сцену от первого лица на высоких скоростях.
GoPro HERO 10 — топовая камера в модельном ряду бренда. Она способна снимать видео с разрешением 5K и частотой 60 FPS, а также в 4K со 120 кадрами в секунду. Корпус камеры очень прочный и защищен от воды с возможностью погружения до 10 метров. Плавный видеоряд обеспечивает технология стабилизации HyperSmooth 4.0. Помимо качественного видео, GoPro HERO 10 позволяет делать достойные фотографии в разрешении 24 МП.
Купить GoPro HERO 10 по цене от 36 450 руб.
RODE Rodecaster Pro — мощный инструмент для подкастеров
Опытные подкастеры на своем опыте знают, что для регулярного выпуска шоу с хорошим звуком помимо микрофона нужен микшерный пуль. Этот гаджет значительно упрощает запись и сведение дорожек, а это будет особенно полезно в случае, если в вашем подкасте участвует несколько ведущих.
RODE Rodecaster Pro — четырёхканальный цифровой микшер. Это означает, что устройство оснащено четырьмя входами для микрофонов с профессиональными разъёмами XLR. Пульт подсоединяется к компьютеру с помощью USB-C. Среди интересных функций — встроенный рекордер и процессор эффектов. Ползунковые фейдеры позволяют плавно регулировать громкость дорожек.
Купить RODE Rodecaster Pro по цене от 49 900 руб.
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