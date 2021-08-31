В телесериале «Тед Лассо» зрители разглядели iPhone без выреза. Появилась версия, что это неанонсированный iPhone 13. Теперь стало понятно, что это был не он, а видеомонтаж.

В телешоу на этапе обработки видео обычно применяются искусственные наложения на экраны, чтобы их содержимое было более понятным для зрителей. В данном случае это экран блокировки iOS, и монтажеры просто наложили экран блокировки на «челку».

Этот iPhone без выреза появлялся в двух отдельных эпизодах во втором сезоне «Теда Лассо», в частности, в шестой серии «Сигнал». В обеих сценах можно увидеть «iPhone» с экраном блокировки, но без выемки в верхней части дисплея.

Что касается «челки», то в iPhone 13 она будет. А вот в 2022 году Apple планирует наконец от нее отказаться. Ранее появились несколько других подробностей об iPhone 13. Например, что Apple готовит две новые расцветки своих смартфонов.





