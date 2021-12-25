iPhone 14 Pro и 14 Pro Max будут рекордсменами по объему оперативной памяти среди смартфонов Apple. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика Haitong International Securities Джефф Пу.

Максимальный объем ОЗУ у этих моделей составит 8 ГБ. Напомним, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max предлагают от 4 до 6 ГБ оперативной памяти в зависимости от комплектации.

iPhone 14‌ и 14‌ Max будут оснащены меньшим объемом ОЗУ. Каким именно, не сообщается. Это закономерно — по параметрам эти модели уступают Pro-шкам.

Ранее сообщалось, что модельный ряд iPhone 14 лишится «челки» — это произойдет впервые с 2017 года, когда вышел iPhone X. Кроме того, разрешение главного модуля тыльной камеры составит 48 МП. Аналитик Минг-Чи Куо говорил об этом еще в марте текущего года. Теперь все больше вероятность отказа от классического выреза в пользу «точки».





