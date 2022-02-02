Apple начала поставлять в Индию iPhone SE третьего поколения, а также новые iPad и iPad Air. Об этом сообщает 91mobiles.

Вероятно, все эти устройства компания представит на весенней презентации. Ранее стало известно, что на ней точно будет обновленный смартфон и iPad Air с минорным обновлением.

Новый iPhone SE получил три модельных номера: A2595, A2783 и A2784. Минимальная стоимость смартфона составит 23 000 индийких рупий ($307.55). Напомним, у SE второго поколения она равнялась $399.

Ранее стало известно, что iMac Pro 27 не будет показан этой весной. Его презентуют летом, основную фишку — экран mini-LED — он сохранит. Возможно, его покажут на конференции для разработчиков Apple WWDC 2022.





