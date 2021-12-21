Тайваньское издание Commercial Times опубликовала подробности о следующем процессоре семейства Apple Silicon и планах компании из Купертино на ближайшее будущее.По имеющимся данным, процессор M2 будет выпущен во второй половине 2022 года. Он уже получил кодовое имя Staten, будет изготовлен по 4-нм техпроцессу, а компьютеры с ним появятся в продаже во второй половине 2022 года.У M2 также будут две модификации — M2 Pro и M2 Max. Устройства с ними появятся в продаже в первой половине 2023 года. Apple рассчитывает, что поколение M2 будет применяться в течение 18 месяцев после выпуска, только потом их заменит M3, изготовленный по 3-нм техпроцессу.Ранее журналист Bloomberg Марк Гурман сообщал, что. Apple выпустит четыре устройства Mac в следующем году: доступный MacBook Pro, более крупный и мощный iMac, MacBook Air в новом дизайне и Mac mini. Велика вероятность, что большинство из них будут оснащены именно процессором M2.